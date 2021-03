A campanha de vacinação que estava ocorrendo nesta quinta-feira (11), em Guarapari, precisou ser interrompida antes do horário estabelecido devido à falta de doses disponíveis para o total de idosos que estavam contemplados nesta fase.

Ao todo, segundo a Prefeitura, a cidade tem 2.300 idosos com idade entre 75 e 79 anos, porém, apenas 800 doses foram disponibilizadas para Guarapari. Fato que não havia sido divulgado anteriormente pela administração.

Isso acabou gerando revolta em moradores da cidade, visto que foi formada uma fila quilométrica de carros esperando pela vacinação dos idosos no drive-thru, realizado no Complexo Esportivo Maurice Santos.

Outro ponto que rendeu reclamações foi o de responsáveis sobre idosos que não tem carros, que precisaram ir a pé até a escola municipal Zilnete Pereira Guimarães, na Praia do Morro, sem ter informações de quantas doses haviam disponíveis, fazendo com que muitos precisassem voltar sem serem imunizados.

O outro lado

Em nota, a Prefeitura Municipal de Guarapari afirmou que nenhum idoso irá ficar sem ser imunizado, porém ainda não tem informações de quando chegarão novas doses ao município.

Confira abaixo a resposta:

“Qual foi a resposta que o governo do estado deu para a Prefeitura de Guarapari acerca de novas doses das vacinas? Qual é o prazo para recebê-las?

Sobre as novas doses, o município não possui as informações sobre quantitativo e data para retirada junto ao Governo do Estado. É importante salientar que os idosos desta faixa etária não ficarão sem a vacina. Assim que as doses forem disponibilizadas pelo Governo do Estado, o município realizará novo calendário de vacinação.

Como está sendo o controle do município para as pessoas que estão recebendo as doses?

O controle é realizado diariamente pelos profissionais da Secretaria Municipal da Saúde e lançados no sistema LocalizaSUS.

Quantas pessoas deixaram de ser vacinadas nesta fase da campanha?

Guarapari possui aproximadamente 2.300 idosos na faixa etária de 75 a 79 anos. O município recebeu 950 doses do Governo do Estado, sendo que 800 doses foram destinadas a este público. Todas as doses disponíveis foram aplicadas.

É importante salientar que os idosos desta faixa etária não ficarão sem a vacina. Assim que as doses forem disponibilizadas pelo Governo do Estado, o município realizará novo calendário de vacinação.”

Reclamações na Câmara de Vereadores

Durante sessão realizada na tarde desta quinta-feira, na Câmara Municipal de Guarapari, a vereadora Kamilla Rocha, conhecida por ser aliada e amiga do prefeito Edson Magalhães, fez críticas sobre a gestão da campanha de vacinação na manhã de hoje.

“O que a gente não compreende é a ingerência da Secretaria de Saúde, as doses não chegaram hoje, a Secretaria sabia quantas doses tinham disponíveis, se a estratégia de saúde da família, conhecidas como unidades de saúde, funcionassem em nosso município, nós teríamos informações do número prévio de quantos idosos nós temos e quantas doses nós tínhamos”, disse a vereadora.

Que finalizou: “A falta de gerência traz muito transtorno para quem gastou a gasolina e o tempo. Idoso tem horário de comer, de tomar remédio. Eu, por exemplo, esperei 2 horas com a minha avó, que estava em jejum, imagina quantos não estavam assim. O idoso entrar em contato com motoristas, saindo de sua casa, não era mais fácil enviar as vacinas para as unidades de saúde do que colocar na escola Zilnete?”