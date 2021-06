A escola Americano, muito conhecida na região e mantendo unidades em alguns municípios do Espírito Santo, está totalmente preparado com o retorno das aulas 100% presenciais. É o que contam os profissionais, colaboradores e alunos, que participam diariamente das atividades no local, afirmando os métodos sanitários tomados e as medidas de biossegurança que estão sendo prezadas pela instituição.

Em conversa com o Portal 27, a diretora Mayra Nascimento, comentou sobre essas medidas, sobre todos os protocolos tomados, as orientações oferecidas aos alunos e o retorno da parte deles, que estão cada vez mais felizes de poderem voltar ao ensino presencial, mesmo que pra isso precisem ainda se manter afastados e respeitando as medidas de distanciamento.

“Em todas as unidades nós tomamos várias medidas, o retorno gradual das aulas funcionou muito bem e estamos prontos para retornar com as aulas 100% presenciais. Estamos seguindo as orientações das autoridades e os protocolos de biossegurança indicados, instalamos tapetes sanitizantes, estamos medindo a temperatura, determinamos o uso de máscaras integralmente dentro dos limites escolares e muitas outras coisas”, disse Mayra.

Para garantir o retorno de 100% das aulas presenciais, isto é, em todas as unidades da instituição e de maneira segura para todos, tanto colaboradores e professores quanto para os alunos, o colégio Americano tomou as seguintes medidas biossanitárias:

Instalação de tapetes sanitizantes;

Aferição da temperatura;

Determinação de uso integral da máscara;

Orientação de higienização periódica das mãos;

Acompanhamento preventivo para a covid-19, evitando que os colaboradores se contaminem;

Orientações sociais aos alunos de como se portar para garantir a segurança;

Contato integrado entre aluno – escola para orientar caso apareçam sintomas da covid-19;

Todas repartições das unidades do Colégio Americano funcionarão com as portas abertas para garantir a circulação do ar;

Orientação no consumo de água e não compartilhamento de objetos pessoais.

Ainda sobre o retorno das aulas, Mayra comentou a forma tranquila e segura com a qual foi levada nas instituições que já aderiram às aulas presenciais, com uma integração muito positiva dos alunos, tanto em presença quanto em respeito às novas medidas de biossegurança.

“O retorno das aulas se deu de maneira tranquila, os alunos e colaboradores estão cumprindo com o protocolo e o índice de presença foi alto. Os alunos e professores estão muito motivados e engajados em seguir o calendário pedagógico, comparecendo à escola”, finalizou a diretora.

Caso algum responsável ainda se sinta inseguro para enviar os filhos para as aulas presenciais, o Colégio Americano estará disponível para retirar todas as dúvidas e inseguranças. Para isso basta entrar em contato pelo número da unidade, confira abaixo: