A cidade de Guarapari chegou as 22 mortes por Covid-19. A informação foi confirmada no começo da noite de hoje pela prefeitura. Até agora são 491 casos confirmados, 292 curados, 149 aguardando resultados e 10 casos hospitalizados.

Estado. O governador do Estado, Renato Casagrande, liderou, neste sábado (13), mais uma reunião da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, por meio de videoconferência. Foi anunciado o novo Mapa de Risco, que terá vigência entre a próxima segunda-feira (15) e o domingo (21).

36 cidades. A nova classificação inclui o município de Divino de São Lourenço no grupo de Risco Alto, juntamente com outras 36 cidades. 41 municípios capixabas estão em Risco Moderado. A portaria será publicada neste final de semana.

14 dias. Segundo o governo do Estado, a cidade continua dentro do grupo de cidades de Risco Alto de contaminação por Covid-19. Casagrande anunciou que, a partir de agora, os municípios classificados no Risco Alto deverão manter as medidas qualificadas pelo prazo mínimo de 14 dias.

Luto oficial. O governador também decretou luto oficial no Espírito Santo pelas vítimas do novo Coronavírus (Covid-19), enquanto vigorar o estado de emergência em saúde pública. O Espírito Santo superou neste sábado o total de mil mortos em decorrência da doença.

1.028 mortes. De acordo com o Painel Covid-19, atualizado pela Secretária Estadual de Saúde (Sesa), na tarde deste sábado, entre os 26.011 casos confirmados do novo coronavírus, 1.028 pessoas não restiram e morreram. Desse número, 29 óbitos e 509 novos casos foram registradas nas últimas 24 horas. Ao todo, 14.224 pessoas já se recuperaram da doença.

Risco Alto. Fazem parte do grupo de municípios em Risco Alto: Afonso Claudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Itapemirim, Itarana, João Neiva, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Mucurici, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Risco Moderado. Estão no grupo de Risco Moderado os municípios de Alegre, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivacqua, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, São Mateus, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão e Vila Valério.

A Matriz de Risco, que está em sua terceira fase, leva em consideração como critérios de classificação o Coeficiente de Incidência de casos confirmados nos municípios, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), os índices de isolamento social e de letalidade da doença, além do percentual da população acima dos 60 anos – considerado como grupo de risco.