Com a pandemia do coronavírus, as cidades do Espírito Santo tomaram medidas para conter o avanço das contaminações. Dentre elas, está o isolamento social, fechamento do comércio em horários determinados, uso obrigatório de máscaras, dentre outros. Muitas dessas medidas adotadas foram recomendadas pelo Governo do Estado.

Panorama. Nesta matéria apresentaremos um panorama dos boletins epidemiológicos no Sul do Espírito Santo. Os dados estão atualizados até sexta feira.

Cachoeiro. A cidade com maior número de contaminados é Cachoeiro de Itapemirim, apresentando aproximadamente 162.947 habitantes, a cidade possui 755 confirmados, 417 curados e 24 óbitos. Em segundo lugar, vem a cidade de Marataízes, com aproximadamente 34.140 habitantes, tem 423 casos confirmados, 359 curados, apresentando também 24 óbitos.

200 casos. Itapemirim e Anchieta também ultrapassam os 200 casos. Enquanto Itapemirim, com 33.952 habitantes, apresenta 283 casos confirmados, 126 curados e 16 óbitos; Anchieta, com 27.624 habitantes, segue com 205 casos confirmados, 137 curados e registrou até o momento 4 mortes.

Piúma. Presidente Kennedy e Piúma ultrapassam a cifra de 100 contaminações. Presidente Kennedy, com 11.221 habitantes, possui 159 casos confirmados, sendo 31 de outros municípios ou estados, 148 curados e 4 óbitos. Já Piúma, com 18.597 habitantes, possui 135 casos confirmados, 73 curados e apresentou 3 óbitos.

Alfredo Chaves Segue, com 14.973 habitantes, tem 98 casos confirmados residentes no município, apresentou também em seu boletim 12 casos confirmados residentes em outro município, 81 pessoas curadas e 2 óbitos. Por último, a cidade de Iconha, com 13.788 habitantes, registrou 57 casos confirmados, 44 curados e não registrou nenhum óbito.

Ao todo, as cidades citadas do Sul do estado apresentam 2.115 casos confirmados, 1.385 curados e 77 óbitos. É importante ressaltar que os dados do número de habitantes das cidades estão desatualizados, mas ainda assim foram exibidos para facilitar algumas comparações. Cachoeiro de Itapemirim é a cidade com maior número de contaminados no sul do estado, haja vista o número de habitantes muito superior ao de todas as demais cidades.

Em contrapartida, parece importante observar que Marataízes, que contabiliza praticamente um quarto da população de Cachoeiro, está em segundo lugar com o número de contaminações e empata com sua vizinha no que se refere aos óbitos. As demais cidades seguem acompanhando um fluxo que parece coerente, quando analisamos o número aproximado de habitantes aos dados do COVID-19.