A cidade de Guarapari chegou a sua quarta morte por Coronavírus. A informação foi divulgada agora a tarde pela prefeitura da cidade. De acordo com as informações divulgadas até esta segunda (11), Guarapari já tem 71 casos confirmados, 244 em investigação, 27 curados, 6 hospitalizados e 4 óbitos.

No Estado são 4.819 casos confirmados, 1.734 curados e 196 óbitos. No Brasil os dados são de domingo. O Ministério da Saúde registrou, até as 19h deste domingo (10), 162.699 casos de coronavírus em todo o Brasil e 11.123 mortes provocadas pela doença.

As informações foram atualizadas e repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país. Do total de casos confirmados,64.957 são considerados recuperados (39,9%) e outros 86.619 estão em acompanhamento (53,2%).

Nas últimas 24 horas, foram registrados 6.760 casos nos sistemas oficiais do Governo Federal, além de 496 novos óbitos, dos quais 132 ocorreram nos últimos três dias. Ou seja, a maior parte das mortes refere-se a outros períodos, mas foi inscrita de ontem para hoje após investigação concluída ou em andamento. Outros 1.892 óbitos seguem em investigação.