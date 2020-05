Em tempo de pandemia de Coronavírus, as atitudes de solidariedade prosperam e mostram que a população sabe se ajudar. Um desses projetos é o Projeto Maná, da comunidade católica Nossa Senhora Aparecida, do bairro Aeroporto em Guarapari.

O projeto foi inspirado na passagem bíblica de Êxodo 16,4; que retrata uma situação de dificuldade do povo de Deus onde o mesmo passava fome no deserto, e diante desta dificuldade, ouvindo a oração do povo, Deus envia o Maná dos céus, isto é, o alimento do céu.

Cestas básicas. De acordo com os organizadores, o projeto consiste na doação de alimentos para formação de cestas básicas que são doadas para famílias carentes do próprio bairro e de bairros vizinhos, e conta com a colaboração de todos os moradores do bairro, sendo cristãos católicos ou não; ou de qualquer outra denominação. É um projeto para todos.

O ponto de recolhimento é a sede da igreja católica Nossa Senhora Aparecida, no próprio bairro. Porém com a situação da quarentena a igreja está fechada e o recolhimento não estava acontecendo. Daí que surgiu a ideia no coração de alguns membros da comunidade de através do WhatsApp marcar um mutirão de recolhimento pelas ruas do bairro, que aconteceu no último dia 08 às 19h.

A comunidade fez uma caminhada pelas ruas do bairro. Para cada alimento recolhido era dada uma máscara em forma de agradecimento; máscara esta que foi produzida e confeccionada pelo próprio grupo organizador.

Os membros do grupo dizem que foi um momento muito especial de conscientização e solidariedade. Dos alimentos recolhidos foram formadas 30 cestas básicas que estão sendo agora distribuídas para várias famílias carentes.

Quem quiser ajudar o grupo com mais doações, favor entrar em contato com o telefone

(27) 99644. 4827 (Ana Paula Corrêa)