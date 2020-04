Mais casos de infectados pelo coronavírus foram confirmados em Guarapari. Até o momento, são 14 casos confirmados pelo Governo do Estado, dos 169 notificados. A Prefeitura de Guarapari divulgou um boletim epidemiológico na tarde de hoje confirmando também a cura de cinco pacientes com coronavírus e afirmando que há 70 casos em investigação na cidade.

Os casos de Covid-19 em Guarapari foram notificados no bairro Santa Mônica, Camurugi, Centro, Muquiçaba, Itapebuçu, Meaípe e Parque Areia Preta. Dos 14 casos confirmados, 5 são considerados curados.

Em todo o Estado, são 1453 casos confirmados da doença do vírus chinês. 43 pacientes da Covid-19 já morreram no Espírito Santo, seis a mais do que ontem (22). As três cidades no estado com maior incidência da doença são Vila Velha, Serra e Vitória.

Assintomáticos. Um novo acontecimento assusta os capixabas: o prefeito de Anchieta, Fabricio Petri, declarou em sua rede social que o diagnóstico foi comprovado através de testes rápidos. Nos 699 testes feitos na cidade, 7 pessoas foram, mesmo assintomáticas, diagnosticadas com o novo coronavírus. “Essas pessoas e profissionais não apresentaram quaisquer sintomas, o que significa que estavam contaminando muitas outras sem saberem disso”, afirmou o prefeito.