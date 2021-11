A Corrida de Rua Ideally Guarapari está ajudando no desenvolvimento do turismo da cidade. Para se ter uma ideia, uma família inteira de mineiros de Manhuaçu, em Minas Gerais, se inscreveu para participar da Corrida, que acontece no próximo dia 14 de novembro.

Ao todo, mais de 300 pessoas estão inscritas na corrida. Os participantes são de 20 municípios diferentes distribuídos entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.

A estimativa da Ideally Construtora realizadora do evento e Team FR Assessoria é que 500 pessoas participem da corrida. “Estamos nos preparativos finais para que o evento aconteça. E já estamos recebendo um retorno positivo de pessoas da cidade e de turistas que estão se programando para participar da Corrida Ideally. Ficamos muito felizes de darmos a nossa contribuição e fomento ao esporte, turismo e lazer na nossa cidade”, disse Rodolfo Mai.

As inscrições para a corrida ainda estão abertas, para participar e percorrer tanto os 5km quanto 12km a pessoa deve acessar o site: https://minhasinscricoes.com.br/Evento/CorridaIdeallyGuarapari, preencher os dados e pagar a taxa de inscrição, R$75 e R$80 respectivamente. No que depender da Thais e sua família, não vai faltar animação!

Thais Lopes da Rocha,27 anos, sua mãe Maria das Graças e seu pai Felismino, ambos 59, já são apaixonados por Guarapari e por corrida, eles contaram que vão reunir o útil ao agradável.

“A gente ama correr no Espírito Santo, principalmente em Guarapari, em que as praias são muito bonitas. Agora vou fazer essa da Ideally, sou apaixonada por esse percurso da corrida. Juntamos que temos casa ai, vai ser perfeito”, disse Thais.

A família deve chegar na cidade no dia 12 de novembro para participar do evento, e Thais contou que sua mãe é uma grande candidata na sua categoria a levar o pódio.

“Minha mãe fez a primeira maratona dela neste ano em setembro e pegou o primeiro lugar no pódio na faixa etária, quem sabe em Guarapari a situação não se repete?”.

Todos os participantes receberão Kits e medalhas. Haverá premiação em dinheiro para os primeiros colocados. O total em prêmios é de R$7.000,00 (sete mil reais).