Um marco na história esportiva e de turismo da cidade, a 1ª Corrida de Rua Ideally Guarapari reuniu gerações, contou inclusive com a participação de uma criança de 7 anos e um idoso de 88 anos.

O evento movimentou o município neste fim de semana de feriado prolongado, foi um sucesso e a construtora já se prepara para a realização das próximas edições.

“A Corrida vai entrar para o calendário esportivo de Guarapari. Estamos muito felizes e contentes com o resultado. Para o ano que vem, já estamos começando a pensar na prova e analisar todos os pontos, tudo que deu certo vamos buscar melhorar e com certeza vai ser sucesso também”, destacou o empresário e idealizador da corrida, Rodolfo Mai.

Com 500 atletas inscritos, a prova contou com dois percursos de 12km e 5km com largada simultânea em dois pontos da cidade: às 7h da manhã, na Praia de Peracanga em frente ao Residencial Marek e na Praia da Areia Preta em frente ao Radium Hotel.

A estrutura do evento foi muito elogiada pelos participantes que estão acostumados a correr em vários lugares do Estado e do Brasil.

“Das corridas que eu fiz esse ano, essa foi a mais organizada de todas”, Ellen Dias Gomes, 32, de Rio Novo do Sul.

“Trabalhamos com muita dedicação e vontade para que o atleta chegasse aqui e tivesse a melhor experiência possível. A gente é atleta e gosta de ver a galera feliz e bem tratada”, comentou Felipe Rocha, treinador físico e organizador da corrida.

Primeiros colocados concluíram a prova aos 15 minutos. Para o percurso de 5 quilômetros que teve a largada na Praça do Radium Hotel em frente a Praia da Areia Preta, no centro de Guarapari, em quinze minutos já havia atleta cruzando a linha de chegada. O primeiro colocado geral nos 5km masculino concluiu aos 15 minutos e 1 segundo.

Clebson da Conceição Almeida , 29 anos, é de Afonso Cláudio e veio participar da corrida Ideally com foco em ficar entre os primeiros colocados.

“Aqui em Guarapari é a minha primeira vez, mas eu já estou acostumado a participar de várias provas. Meu objetivo era ficar entre os cinco primeiros colocados, consegui imprimir o ritmo ao primeiro colocado. Fiz em 15 minutos”.

Na categoria feminina, a mineira Claudiane Coelho, 39 anos, cruzou a linha de chegada aos 18 minutos e 47 segundos, conquistando o primeiro lugar geral nos 5 km.

“A gente vem de longe e tenta buscar um bom resultado, eu fiquei muito feliz. Eu junto o útil ao agradável quando venho correr, trago a família para aproveitar uns dias a mais na cidade”,

Campeão da categoria 12km quer disputar a São Silvestre. No percurso de 12km os atletas inclusive utilizaram a prova como forma de treinar para competições tradicionais, como é o caso do Valério de Souza, 32 anos, que conquistou o 1º lugar e pretende disputar a São Silvestre. “Eu estou treinando para o campeonato brasileiro que vai ser em dezembro, e usei a prova da Ideally como treino. Gostei muito de participar da prova, estava muito organizada, toda plana e o povo de Guarapari é muito incentivador, me ajudou no final da prova me incentivando. Foi aonde me deu forças pra chegar em primeiro lugar. Estou feliz e espero agora chegar na São Silvestre para representar o Espírito Santo”, comentou Valério que concluiu a prova em 36 minutos e 35 segundos.

Na categoria feminino, Mirlene da Silva Santos, 35 anos, que é de Nova Friburgo, RJ, elogiou a estrutura do evento. “O percurso excelente, organização nota 100, nunca corri em Vitória com essa estrutura, muitos cones para delimitar onde a gente ia passar no percurso. Tô feliz graças a Deus e na próxima quero estar aqui”, concluiu.