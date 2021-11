Policiais militares do 10º batalhão realizaram a apreensão de entorpecentes e materiais ilícitos em Guarapari na última terça-feira (16).

Durante patrulhamento preventivo, por volta das 16h, os militares receberam a informação via 181 que uma casa no bairro Bela Vista estaria sendo usada como depósito de materiais ilícitos. Ao chegar no local indicado foi observado pela janela uma quantidade de entorpecentes no interior da residência. Assim os policiais adentraram ao imóvel e localizaram 06 tabletes de maconha, 32 pedras de crack, 123 buchas de maconha, 28 pinos de cocaína, R$350,00 em dinheiro, $1.00 (uma nota de 1 dólar), 02 balanças de precisão, material para embalo, 01 celular Samsung quebrado, 02 capas de colete tático de cor preta, 01 placa de colete balístico, 01 placa de colete balístico, 01 munição calibre 762 intacta. No momento da ação não havia nenhum suspeito no local, sendo assim os materiais apreendidos pela equipe.

Durante a noite, por volta das 21h, três suspeitos foram detidos no bairro Adalberto Simão Nader. Os militares avistaram os indivíduos em atitude suspeita e se aproximaram para realizar a abordagem policial, momento que tentaram se evadir, mas foram alcançados pela equipe de serviço. Em posse deles foi encontrado certa quantidade de drogas e um dos abordados afirmou ter uma arma de fabricação caseira em sua casa. Desta forma os policiais prosseguiram à residência e confirmaram o fato. Foram apreendidas 01 Arma de fabricação caseira cal. 12, 02 munições do mesmo calibre, 01 munição intacta cal. 38, R$ 203,50 em dinheiro, 194 pinos de cocaína, 12 buchas de maconha, 01 porção de maconha e 02 celulares.

Por volta das 22h, um indivíduo foi recapturado no bairro Aeroporto. O mesmo estava com comunicado de fuga e foi avistado por uma guarnição da PM, sendo assim detido.

Os detidos foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais ilícitos.