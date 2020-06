A 10ª Companhia Independente, em ação conjunta com a Polícia Civil e equipe K-9 do 10º Batalhão de Polícia Militar deflagrou na manhã desta quinta-feira (04) a “Operação Sentinela”, com cumprimentos de mandados e apreensões.

Foram cumpridos no município de Anchieta 2 (dois) mandados de busca e apreensão e 1 (um) mandado de prisão. Logrou-se êxito na detenção de 2 (dois) indivíduos, culminando também na apreensão dos seguintes materiais: 1(um) revólver cal.38, 5 (cinco) munições correspondentes, 1(um) simulacro de pistola, 7 (sete) pinos de cocaína, 1(um) pedaço de maconha, 37 (trinta e sete) papelotes de cocaína, 24 (vinte e quatro) pedras de crack, 2 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$790,00 (setecentos e noventa reais) em espécie.

O material apreendido e os detidos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Anchieta para providências e encaminhamentos.

A ação, bem como a “Operação Tormenta” que foi deflagrada na última terça-feira (02) destaca a importância do trabalho integrado que vem ocorrendo entre as polícias Civil e Militar no município de Anchieta, com o foco principal de servir e proteger a sociedade capixaba.