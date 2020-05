O presidente da Câmara de Anchieta, Cleber Pombo participou nesta semana de uma videoconferência com o governador do Estado, Renato Casagrande. O encontro virtual foi promovido com o intuito dos parlamentares ajudarem na manutenção do isolamento social.

Cleber Pombo indagou a possibilidade de fazer um lockdown (isolamento total), uma medida mais enérgica para ganhar tempo, a ideia é fechar o estado todo por trinta dias, com isso o vírus não circularia.

Na conversa, o governador alertou sobre as previsões futuras que não são animadoras e pediu ajuda aos presidentes de Câmaras para conscientizar as pessoas a ficarem em casa, isso porque o índice de mortalidade deve aumentar cada vez mais no Espirito Santo.

Segundo o governador, os cuidados precisam aumentar, devido a proximidade com Rio de Janeiro e São Paulo, onde estão sendo registrados os maiores números de casos. Sobre o questionamento de Pombo, Casagrande respondeu que a vontade de fazer o lockdown é grande, porém é preciso tentar outras medidas antes.