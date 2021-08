Na tarde da última quarta-feira (18) o Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” (Mucane) foi palco de uma importante celebração da cultura e da educação na capital: o aniversário de 72 anos da Academia Feminina Espírito-Santanse de Letras (AFESL).

Na ocasião, que contou com a presença do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, do secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno, de várias autoridades estaduais e municipais, de membros da AFESL e também da sociedade civil organizada, a presidente da instituição, Neuza Glória dos Santos, falou sobre a história de garra, coragem e determinação que originou a criação da Academia em 16 de julho de 1949.

Neuza conta que à casa nasceu pela iniciativa de Judith Leão Castello Ribeiro que, ao candidatar-se a uma cadeira da Academia Espírito-santense de Letras, não foi aceita porque na época, mulheres não podiam fazer parte deste tipo de órgão.

“Nossa missão é valorizar o exercício da Língua Portuguesa no Espírito Santo, a partir de uma ótica feminina, possibilitando o apreço pela leitura e o desenvolvimento de escritoras e leitores nos mais variados estilos literários”, completou Neuza.

Com a palavra, o prefeito Lorenzo Pazolini parabenizou a AFESL pela atuação e disponibilizou os espaços culturais da capital para que o órgão possa realizar os seus eventos e reuniões, e avaliou positivamente o trabalho que vem sendo realizado à frente da Cultura no município.

“Parabéns à Academia pelos seus 72 anos. Um órgão que nos orgulha e engrandece com a sua atuação. Uma instituição que tanto contribui para a cultura e a educação da nossa cidade. Estamos felizes com o rumo que a Cultura vem tomando em Vitória. Reabrimos espaços, assinamos importantes assinaturas de obras, como aqui no Mucane e na Biblioteca Municipal, e seguiremos trabalhando. Nós temos o compromisso claro de valorização da cultura capixaba, com a arte que emancipa, que abre janelas de oportunidades e principalmente forma cidadãos cada vez mais conscientes dos seus direitos e deveres”, disse o prefeito.

O secretário de Cultura de Vitória, Luciano Gagno, também parabenizou a organização e igualmente se colocou à disposição para abrir as portas dos espaços culturais da secretaria.

“Muito me alegra em ter esse espaço aqui tão bem ocupado com a ocasião que vivemos. Nós agradecemos a vocês por fazerem hoje do Mucane um espaço vivo! Sem trabalhos como esse, este espaço não teria razão de existir. A Academia Feminina Espírito-santense de Letras pode contar com a secretaria municipal de Cultura hoje e sempre”, afirmou Luciano.

Doação

Além da celebração que teve inclusive bolo de aniversário, atrações musicais e recitação de poemas, a biblioteca do Mucane recebeu da AFESL uma importante doação de livros que irá ampliar o seu acervo. Ao todo foram doados ao museu 100 exemplares de obras literárias de diversas escritoras capixabas.

“Esta é uma importante parceria não somente pelo evento em si, pelo que ele significa para a cidade, mas também pelo material que hoje recebemos. É uma satisfação ter esses livros aqui na nossa biblioteca pensando na potencialização desse local enquanto espaço de produção intelectual e também de difusão da produção dessas mulheres no estado do Espírito Santo”, afirmou Thaís Souto Amorim, coordenadora do Mucane.

Nomes ilustres

Fizeram parte da Academia escritoras como Virgínia Tamanini, poetisa e dramaturga, com um atuante discurso em torno da emancipação feminina; Maria Antonieta Tatagiba, a primeira mulher a publicar um livro de poesia no Espírito Santo; e Guilly Furtado Bandeira, primeira capixaba a publicar um livro em 1914, no Rio de Janeiro.

Atividades e Publicações

Com 40 acadêmicas efetivas e 40 acadêmicas correspondentes, a AFESL reúne-se ordinariamente, uma vez por mês. Nessas reuniões há palestras, seguidas, ou não, de debates, apresentados por alguma acadêmica ou convidados especiais.

A instituição literária publica antologias anuais de acordo com os recursos financeiros disponíveis. A última, recém lançada devido à pandemia, “Enlaces Poéticos”, comemorou os 70 anos da Academia em 2019.