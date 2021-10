Um projeto de lei prevê a criação de uma Universidade Federal Digital do Brasil foi apresentado nesta terça (29) pelo deputado Neucimar Fraga.

Na proposta do deputado, a criação da Universidade Federal Digital do Brasil, no modelo 100% virtual, irá atender a milhões de alunos em todas as localidades do país, ampliando assim a oferta e democratizando o acesso ao ensino no Brasil.

“Chegou a hora do Brasil ter uma Universidade totalmente digital criada no padrão de alta qualidade, com grade curricular apropriada e profissionais qualificados. Precisamos facilitar o acesso à educação superior de milhões de jovens. Será um grande salto na educação brasileira!”, disse o parlamentar.