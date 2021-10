2.369 detentos do Sistema Prisional do Espírito Santo serão beneficiados com uma saída temporária no Dia das Crianças, que teve início nessa sexta-feira (08).

São vetados desta liberação os detentos condenados pela prática de crimes hediondos, como homicídio, estupro e lesão corporal, por exemplo.

Esse benefício, que está previsto na lei de execução penal, é concedido pelo Poder Judiciário, que divide as datas de saída de forma escalonada. O período do benefício é de 7 dias. Os detentos que não retornarem à unidade prisional na data determinada serão considerados foragidos da Justiça.

Dia dos pais. 63 detentos, liberados para a “saidinha” do Dia dos Pais, não retornaram às penitenciárias. O número de internos que não retornou, entretanto, é de cerca de 4,7%, uma vez que 1.390 internos receberam o benefício no período.

A Secretaria de Justiça do Estado, entretanto, afirmou que 3 dos beneficiados foram detidos cometendo crimes no período em que estavam em liberdade.