Após 5 anos de loja online, as amigas Ciça Gobbi e Márcia Linhares trouxeram seu sonho à realidade: elas inauguram no dia 01/10, a Tagarela’s Kids e Teens, loja física no Centro de Guarapari.

Com a proposta de trazer peças confortáveis e com preços competitivos para crianças e adolescentes, as empresárias apostam em um conceito moderno, visando trazer marcas de qualidade.

“Nossa proposta é trazer para o mercado de Guarapari, um atendimento diferenciado, num ambiente agradável e aconchegante, feito com muito carinho. Continuaremos também com nossa vitrine virtual no Instagram e com atendimento delivery, levando até o cliente nossas peças para maior conforto e comodidade”, informou Márcia Linhares, sócia proprietária da Tagarela’s Kids e Teens.

Sobre as marcas de roupas, que a loja oferece, Ciça Gobbi destacou: “Trabalhamos com marcas renomadas e sólidas no mercado de moda Kids e Teen. Entre elas podemos destacar Bobbylulu, Banana Danger, Bygys, além da moda praia, que vestem o público infantil e juvenil no masculino e feminino e em breve trabalharemos com acessórios”. Informou Ciça, também sócia proprietária da Tagarela’s Kids e Teens.

“Um compromisso que a Tagarela’s Kids e Teens proporciona aos seus clientes, é trabalhar com qualidade e trazer para seus clientes, tendências que acompanham todas as estações do ano, além de buscar conhecer o perfil de cada cliente. A loja fixa irá agregar e estreitar ainda mais nossos laços com nossos clientes. ” Complementou Ciça Gobbi.

SERVIÇOS:

Endereço: Rua Getúlio Vargas, 255 (rua da Caixa Econômica Federal)

Contato: 27 98851-7991 / 27 99607-2008.

Horário de funcionamento:

Segunda a Sexta de 9h às 18h.

Sábado de 9h às 14h.

Instagram: @tagarelaskids

