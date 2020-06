Começo do inverno, momento em que muitas pessoas sofrem com as baixas temperaturas. A redução dos mecanismos de defesa do organismo propicia o aparecimento de doenças respiratórias como a asma, bronquite, rinite e sinusite, e lembrando da pandemia da Covid-19, essas doenças se tornam mais perigosas.

E para fugir das doenças de inverno, o médico Dr. Rogério Zanon, fala sobre a importância de ingerir mais frutas, peixeis, ovos, evitar os banhos mais quentes, tomar bastante água, e não esqueça de lavar as mãos frequentemente.

O doce pode ser um vilão, principalmente para quem já tem pré disposição para algumas doenças respiratórias. O mel é um dos únicos doces permitidos. Veja no vídeo.