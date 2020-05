Não é novidade que o distanciamento social, provocado pelo coronavírus, afeta emocionalmente as pessoas que precisam ficar em casa. Para diminuir a distância de familiares e amigos de pacientes internados nas UTI’s, os hospitais estaduais vêm usado da tecnologia para oferecer assistência integral por meio da comunicação.

Sem visitas. Conforme a Portaria 038-R, do dia 20/03/20, a visita a pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva foi suspensa. Os hospitais estaduais Jayme Santos Neves e Dr. Dório Silva, situados na Serra, amenizam o sofrimento dos pacientes ao disporem de artifícios tecnológicos.

Dr. Dório Silva. No Hospital Dr. Dório Silva, foi desenvolvido um projeto de visita virtual em parceria com o campus Vitória do IFES. O projeto foi desenvolvido pelo coordenador de Tecnologia de Informação do campus, Renato Benezath Cabelino Ribeiro, que também é coordenador do projeto, e pelos professores Marcelo Schimidt e Christian Mariani, por meio de contato com a direção do hospital. Foram entregues à unidade hospitalar dois tablets e equipamentos para melhorar o acesso à internet dentro da UTI.

As visitas, que acontecem por meio de videoconferências, são feitas com o uso de tablets, monitorados pela equipe de atenção psicológica do hospital. A diretora do Hospital Dr. Dório Silva, Katiana Erler, afirma que as visitas virtuais podem reativar a motivação psicossomática para a melhoria do paciente.

Dr. Jayme Santos Neves. No hospital dr. Jayme Santos Neves, a equipe multidisciplinar iniciou as ações de visitas virtuais na última segunda-feira (27). Os pacientes que estiverem lúcidos, tanto de enfermaria, quanto de Unidade de Tratamento Intensivo, podem participar das visitas virtuais.

A equipe Multidisciplinar afirma que, após a implantação do projeto, foi possível perceber que os pacientes se sentiram mais motivados e acolhidos.