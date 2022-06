Nesta sexta-feira a cidade de Guarapari vai participar de um ato extremamente importante. O ato de doação de sangue. O ônibus do Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes) estará na cidade para a campanha “Doar é um gesto de Amor”.

Essa ação é promovida pela escola técnica CEDTEC de Guarapari, e o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Espírito Santo (CRTR13) e o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) em Guarapari.

“Depois da pandemia nós entramos em contato com o Hemoes, que nos passou o baixo índice de doação e resolvemos ajudar os doadores. Enquanto escola da área de saúde, nós estamos no mês do Junho Vermelho, destinado para doação de sangue. Pensando nessa iniciativa é a primeira vez que a gente faz parceria entre o Cedtec, Hifa, Conselho de Radiologia e Hemoes, para juntos trazermos esse benefício para nossa comunidade”, explicou Brunella Felício, que trabalha na área pedagógica do CEDTEC

As doações começam as 8h e vão até as 14h. As inscrições podem ser feitas na secretaria da unidade do CEDTEC via WhatsApp (27) 99964-4547.

Quem pode doar:

Podem doar sangue as pessoas com idade entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis legais. Todo doador deve apresentar um documento original com foto.

É necessário ter peso superior a 50 quilos e estar com a saúde normal. Se o voluntário tiver almoçado, o procedimento deve ser feito três horas depois. E se for um doador frequente, ele deve obedecer ao intervalo para doação, que deve ser de dois em dois meses para homens e de três em três meses para mulheres.

Não pode doar:

Não pode doar sangue quem fez tatuagem ou fez cirurgia recentemente. Se o voluntário fez jejum prolongado ou ingeriu bebidas alcoólicas há menos de 12 horas da doação. Quem passou por uma endoscopia nos últimos seis meses, teve gripe ou febre nos últimos sete dias. Usuários de drogas, grávidas, mães que estão amamentando, pessoas com múltiplos parceiros e até as que dormiram menos de 6 horas na noite anterior a doação .