A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) está 16 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para atuar na sede da Federação, em Vitória, ou nas unidades Sesi ES e Senai ES localizadas nas cidades da Grande Vitória, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.

São vagas para instrutores de Educação Profissional Técnica em Metalmecânica, Elétrica e Mecânica Automotiva e Educação Profissional Básica em Metalmecânica, Técnico em Ensaios de Materiais, professores de Inglês, História e Geografia, Assistente de Disciplina, Técnico de Enfermagem, Fonoaudiólogo, Analista de Suprimentos e Serviços Gerais JR, Analista de TI JR em Sustentação de Sistemas, Analista de TI P em Desenvolvimento de Sistemas e Assistente Administrativo, também com vaga destinada a reabilitado ou pessoas com deficiência (PCD).

Os candidatos devem ter atenção, pois as vagas têm prazo máximo de inscrição no próximo dia 02 de abril, sendo apenas uma com prazo para o dia 11 de abril. Eles devem acessar o link findes.com.br/trabalhe- conosco, ir até o painel de vagas e procurar pelo número do processo seletivo (conforme a listagem abaixo).

Confira as vagas :

Instrutor de Educação Profissional Técnica – Metalmecânica

Processo Seletivo Senai 003/2021

Local: Aracruz

Inscrições: 02 de abril

Instrutor de Educação Profissional Técnica – Elétrica

Processo Seletivo Senai 007/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 02 de abril

Instrutor de Educação Profissional Técnica – Mecânica Automotiva

Processo Seletivo Senai 007/2021

Local: Cachoeiro de Itapemirim

Inscrições: 02 de abril

Instrutor de Educação Profissional Básica – Metalmecânica

Processo Seletivo Senai 007/2021

Local: Linhares

Inscrições: 02 de abril

Técnico em Ensaios de Materiais

Processo Seletivo Senai 007/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 02 de abril

Professor de Inglês

Processo Seletivo Sesi 008/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 02 de abril

Professor de Geografia

Processo Seletivo Sesi 008/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 02 de abril

Professor de História

Processo Seletivo Sesi 008/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 02 de abril

Assistente de Disciplina

Processo Seletivo Sesi 009/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 02 de abril

Técnico de Enfermagem

Processo Seletivo Sesi 009/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 02 de abril

Fonoaudiólogo

Processo Seletivo Sesi 009/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 02 de abril

Analista de Suprimentos e Serviços Gerais JR

Processo Seletivo Sesi/Senai 028/2020

Local: Grande Vitória

Inscrições: 02 de abril

Analista de TI JR – Sustentação de Sistemas

Processo Seletivo Sesi/Senai 008/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 02 de abril

Analista de TI P- Desenvolvimento de Sistemas

Processo Seletivo Sesi/Senai 008/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 02 de abril

Assistente Administrativo

Processo Seletivo Sesi/Senai 011/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 02 de abril

Assistente Administrativo – Vaga destinada a Reabilitado ou PCD (Pessoas com Deficiência)

Processo Seletivo Sesi/Senai 012/2021

Local: Grande Vitória

Inscrições: 11 de abril