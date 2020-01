A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na última quinta-feira (23), a cerimônia de posse dos profissionais aprovados e convocados no Concurso Público do Magistério – Edital 01/2019.

Neste concurso, já foram feitas mais de 90 convocações e durante a solenidade, o prefeito Edson Magalhães deu posse a 82 desses profissionais, entre professores e pedagogos, que agora fazem parte do quadro efetivo do município. “Estamos aqui para receber vocês de uma forma muito carinhosa. Contamos com todos para melhorar ainda mais a educação municipal, pois sabemos que é através da educação que desenvolvemos uma sociedade de bem”, disse o prefeito.

A professora Priscila Cares Simoneli, aprovada no concurso, falou da sua alegria em ser agora uma servidora efetiva do município. “Não foi fácil, uma concorrência de mais de 9 mil candidatos, mas agora estamos aqui comemorando essa vitória junto familiares e amigos. Agora faço parte do quadro de efetivos e estou aqui para somar”, disse a professora.

A secretária de Educação, Sônia Meriguete, parabenizou os novos profissionais efetivos. “Sejam todos muito bem vindos e nós contamos com vocês, sempre reinventando a nossa profissão e fortalecendo nossa equipe. Sucesso para todos”, disse Sônia.

A Secretária falou ainda sobre os avanços da educação no município. “São muitos os desafios, mas estamos em ascensão em relação aos índices educacionais. Guarapari tem o melhor IDEB da região metropolitana, nas séries iniciais. Triplicamos o número de aluno aprovados no IFES. Nosso índice de aprovação subiu de 78% em 2016, para 92% em 2019. Reduzimos a evasão escolar e estamos no caminho certo, melhorando a aprendizado dos alunos e valorizando a nossa equipe”, falou a secretária.

Durante a solenidade o prefeito disse que com a construção das novas creches e escolas, já anunciadas pela gestão, novas chamadas do concurso irão acontecer. “Com novas escolas e creches abertas, vamos precisar de mais profissionais e com isso, mais aprovados no concurso serão chamados”, finalizou o prefeito.