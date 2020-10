Para ajudar o eleitor guarapariense nestas eleições municipais, o Portal 27 estará, ao longo desta e da próxima semana, resumindo as propostas dos candidatos à prefeitura de

Guarapari em 5 áreas, sendo elas: segurança, turismo, educação, esporte e saúde.

Como quinto tema, foram abordadas as propostas relativas à área da saúde. Veja abaixo a lista de candidatos (em ordem alfabética) e as propostas (de forma resumida):

Bárbara Hora – A candidata registrou 13 propostas para a área da saúde: Concluir a construção do Hospital Público Municipal de Guarapari, com UTI´s, Pronto Socorro Emergencial 24 horas e com verba tripartite, união, estado e município; Ampliar e melhorar a oferta pública de serviços referenciados e especializados; Fortalecer os mecanismos de controle social, criando e estimulando os conselhos locais de saúde; Expandir a estratégia da Saúde Familiar, dando cobertura a 60% da população no mínimo, com financiamento tripartite; Readequar a estrutura e o atendimento das unidades de saúde com melhorias e reformas, expandindo a vacinação, distribuição de medicamentos e implantação de sistema informatizado; Criar o centro municipal de especialidades, com práticas integrativas na rede; Criar as Academias Populares, com orientação de profissionais de educação física, para criar hábitos saudáveis; Implementar uma política de atendimento de saúde básica e dentária na região rural; Criação de Territórios de saúde, territorializando a saúde; Organizar o sistema municipal de referência e contra referência, com hierarquização dos serviços por níveis de complexidade; Ampliar os serviços de exames por imagem, implantar também mais farmácias populares; Ampliar e melhorar o programa de saúde mental; Constituição dos conselhos locais de saúde, fortalecendo o Conselho Municipal de Saúde.

Carlos Von – O candidato registrou 6 propostas para a saúde: Implantar o Hospital de Guarapari, para que pacientes não precisem se deslocar para outras cidades; Agendamento online para consultas e vacinas, permitindo que o cidadão agende sem enfrentar filas; Construir uma UPA na região norte de Guarapari; Comprar de UTI´s móveis para atender à UPA do Ipiranga e da região norte; Saúde preventiva nas escolas através de uma equipe média multidisciplinar com psicólogo, psiquiatra, oftalmologista, dentista, nutricionista e outras competências; Regularizar o abastecimento e aumentar os locais de distribuição dos medicamentos à população, caso necessário fazendo o transporte do medicamento até o paciente.

Cláudio Paiva – O candidato registrou 16 propostas para a área da saúde: Resgatar e fortalecer a estratégia de saúde da família; Implantar a participação público privada internacional no custeio do Hospital Municipal; Reestruturar, aparelhar e ampliar o P.A da região sul; Construir um P.A na região norte; Unificar postos de atendimento odontológico junto ao P.A e nas escolas com programas preventivos; Criar aplicativo para marcar e acompanhar as consultas e atendimentos na rede municipal; Realizar palestras em escolas e igrejas sobre saúde preventiva; Conscientizar a população sobre a importância do saneamento básico; Realizar audiências públicas nos bairros para identificar problemas da saúde; Aprimorar o atendimento para dependentes químicos estruturando o CAPS; Manter e fortalecer a parceria com o HIFA em Guarapari; Colocar um secretariado envolvido com o Conselho Municipal de Saúde; Fortalecer o serviço de vigilância em Saúde Municipal; Fortalecer e garantir a distribuição gratuita de medicamentos; Criar o Laboratório Municipal garantindo acesso rápido aos exames; Assegurar, junto dos governos estadual e federal, os serviços médicos de alta complexidade.

Coronel Ferrari – O candidato registrou 8 propostas para a área de saúde: Implantar o Centro Municipal de Especialidades Médicas, com infraestrutura adequada ao atendimento, com salas de consultas, exames e profissionais capacitados; Reestruturar o Serviço de Saúde da Família, buscando melhorar o atendimento nas áreas urbana e rural; Diagnosticar as necessidades de aquisição de equipamentos, ambulâncias e outro materiais necessários; Implantar o serviço especializado de apoio e acolhimento às pessoas com deficiência, idosos e população em situação de rua; Fortalecer a rede de atenção psicossocial dedicada aos usuários com transtornos mentais e outras necessidades decorrentes do uso de drogas; Revisar os processos seletivos na área da saúde realizados pela administração anterior, e se necessário, instituir novas seleções de médicos, enfermeiros e demais profissionais; Fomentar a capacitação profissional continuada e a valorização dos servidores atuantes na área da saúde; Instituir um sistema informatizado para gerenciamento de consultas e exames médicos.

Edson Magalhães – O candidato registrou 21 propostas para a área da saúde: Conclusão da obra do Hospital e Maternidade Cidade Saúde; Ampliação do Centro de Fisioterapia para atender pacientes crônicos; Ampliação dos postos de dispensação de medicamentos; Reestruturação da vigilância sanitária; Reorganização das equipes da Estratégia Saúde da Família, visando garantir atendimento preventivo; Melhoria da assistência médica à comunidade rural; Construção de um Centro de Atendimento ao Dependente Químico, Álcool e outras Drogas (CAPS AD); Formação continuada para todos os profissionais da área; Construção da Unidade de Saúde “Village do Sol”; Conclusão da obra da Unidade de Saúde “Maria Madalena Astori Gobbi”, em Todos os Santos; Reforma das unidades de saúde em Perocão, Setiba e Bela Vista; Aquisição de ambulâncias equipadas com macas articuladas; Ampliação da frota de veículos e aquisição de motocicletas para a vigilância epidemiológica, Caps; Aquisição de equipamentos para as Estratégias de Saúde da Família; Aquisição de equipamentos de informática para as unidades de saúde da cidade; Ampliação da oferta de exames laboratoriais e de imagens; Aquisição de câmaras de refrigeração para as salas de vacinação; Aquisição de equipamentos hospitalares para atendimento de urgência e emergência; Ampliação dos serviços de pequenas cirurgias de urgência e emergência na UPA.

Fernanda Mazzelli – A candidata registrou 12 propostas para a área da saúde: Divulgar as propriedades medicinais das “Areias Monazíticas”; Inaugurar e viabilizar, junto das esferas federal e estadual, e com municípios vizinhos, a manutenção e funcionamento do Hospital de Guarapari; Viabilizar a UPA da região norte; Reestruturar e ampliar os serviços de atendimento nos postos de saúde; Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde; Tornar a marcação de consultas online; Consulta sobre distribuição de medicamentos com receituário online; Modernização e valorização do “Serviço de Salvamento Marítimo”; Ampliar o centro de especialidades para 24 horas; Manter de forma permanente a manutenção de prédios da saúde; Implantar o Centro Odontológico Municipal; Atenção especial para a saúde da mulher.

Fredson Fagundes – O candidato registrou 4 propostas para a área da saúde: Política de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito a todos os cidadãos, com ênfase à prevenção; Complementação do Hospital Municipal; Instaurar a rede de saúde da família, com programa de combate às drogas e recuperação de dependentes; Enfatizar a importância da política de gratificações para funcionários que alcancem metas.

Gedson Merízio – O candidato registrou 19 propostas para a área da saúde: Garantir a conclusão do Hospital Público, buscando parcerias com o governo estadual e federal para garantir o funcionamento; Melhorar a estrutura do P.A, com equipamentos, atendimentos, internação e médicos especializados em cada área; P.A e postos de saúde funcionando 24 horas no período da alta estação; Construir Centros de especialidades, incluindo a odontológica; Garantir que o Plano de Saúde da Família atenda todo o território da cidade; Estruturar a estratégia da saúde familiar com equipes completas da saúde; Garantir que as farmácias funcionem e que tenham os medicamentos necessários; Estabelecer parcerias com as esferas estadual e federal para garantir o acesso à medicamentos em falta; Intensificar à fiscalização com relação a medicamentos vencidos; Aumentar e regular o número de postos de saúde e agentes de saúde na cidade; Destinar recursos para o HIFA para melhorar a estrutura; Implantar sistema integrado de prontuário nas unidades de saúde; Desenvolver e implantar sistema de agendamento por aplicativo nos postos de saúde e CRAS; Parcerias com o estado, para aderir aos editais que vão ajudar na atenção básica de saúde; Adquirir um ônibus de atendimento médico e odontológico para atender as comunidades mais distantes; Investir no atendimento de mulheres que queiram fazer a ligadura; Garantir que o conselho municipal de saúde cumpra seu papel; Criar e implantar projetos para atendimento aos idosos; Fazer parceria com centro de recuperação e projetos sociais para dependentes químicos.

Maria Helena – A candidata registrou 15 propostas para a área da saúde: Fortalecer e ampliar as unidades de saúde de atenção primária; Extensão do atendimento das unidades básicas até às 19 horas; Capacitação periódica dos profissionais da área de saúde; Informatização da saúde, com agendamentos online; Construção da UPA para a região norte; Concluir a obra do Hospital e dialogar com o governo estadual e federal o funcionamento; Descentralizar a dispensação de medicamentos e agilizar a entrega; Ampliar a oferta de exames e medicamentos; Implantar equipe de saúde itinerante para atendimento em áreas rurais; Garantir o atendimento médico nas unidades de saúde da área rural; Manter médico ginecologista no programa saúde da mulher; Fazer parceria com o governo do estado para credenciar clínicas oftalmológicas na cidade; Aumentar o número de médicos pediatras para atendimento as crianças; Garantir médicos especialistas atendendo; Criação de um Centro de Saúde Especializado para atendimento ao idoso.

Oziel de Sousa – O candidato registrou 6 propostas para a área da saúde: Reaparelhamento da central de ambulâncias com a criação do Disk Ambulância; Reestruturação das Unidades de Saúde dos bairros com a contratação de mais profissionais; Criar o aplicativo Agenda Fácil, onde serão feitos agendamentos para consultas de maneira online; Reestruturação da UPA do Ipiranga com novos equipamentos e suprimentos; Pontos de coletas de exames na área rural; Capacitação e valorização dos profissionais da saúde.

As propostas abordadas nesta notícia foram registradas e divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, através do “Plano de Governo” de cada candidato.

Por João Pedro Barbosa.