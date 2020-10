Para ajudar o eleitor guarapariense nestas eleições municipais, o Portal 27 estará, ao longo desta e da próxima semana, resumindo as propostas dos candidatos à prefeitura de Guarapari em 5 áreas, sendo elas: segurança, turismo, educação, esporte e saúde.

Como quarto tema, foram abordadas as propostas relativas à área de esporte. Veja abaixo a lista de candidatos (em ordem alfabética) e as propostas (de forma resumida):

Bárbara Hora – A candidata não registrou propostas para a área do esporte, porém, no final do plano de governo dela, deixou claro que ele ainda está sendo feito.

Carlos Von – O candidato registrou 4 propostas para a área: Construir mais Centros de Cultura e Esporte para receber atividades extracurriculares; Fortalecer os jogos escolares, que poderão ser utilizados como ferramenta de inclusão, estímulo ao estudo e revelar talentos do esporte da cidade; Fomentar o futebol masculino e feminino, subsidiando despesas de organizações, eventos, material esportivo, uniformes, premiação, troféu, medalhas, arbitragem, passagem aérea e material de divulgação; Incentivo aos esportes aquáticos, como canoa havaiana, stand-up, surf, vela, entre outros, que serão contemplados com melhorias na estrutura do local destinado para a guarda e segurança dos equipamentos para essas atividades.

Cláudio Paiva – O candidato não registrou propostas para esta área.

Coronel Ferrari – O candidato não registrou propostas para esta área.

Edson Magalhães – O candidato registrou 10 propostas para o esporte: Implementar projetos para valorização de diversas modalidades esportivas; Melhorias dos campos de futebol nas comunidades rurais; Construção do campo de futebol do Rio Branco; Construir e concluir quadras esportivas de uso comunitário; Implantar o “Encontro anual de ciclistas”; Implantar o “Desafio de Canoa Havaiana”; Resgatar os esportes náuticos como campeonatos de surf e body board, pesca de marlin e velas; Realizar eventos esportivos como corrida de rua, campeonato de futevôlei e beach soccer, campeonato de escolinhas de futebol, futebol society, futebol amador, campeonato de vôlei adaptado para a melhor idade; Realizar os jogos escolares municipal e estadual; Implementar o esporte paralímpico.

Fernanda Mazzelli – A candidata registrou 17 propostas, porém o esporte entrou em conjunto com a cultura e o lazer, então a Redação selecionou as que estão relacionadas ao tema: Criar o Museu da Cultura e do Esporte; Fortalecer a secretaria de esportes com o objetivo de produzir saúde; Fortalecer os jogos escolares municipais entre bairros; Ampliar o apoio à prática esportiva, incluindo outras modalidades esportivas; Promover eventos esportivos de diversas modalidades; Voltar com o apoio para os atletas das modalidades de alto rendimento olímpico e não olímpico, com editais de bolsa atleta, passagens e uniformes; Pleitear junto das outras esferas de governo a parceria para execução de projetos de iniciação esportiva; Construção de novos espaços poliesportivos; Construção de espaços esportivos na zona urbana e rural; Aulas gratuitas para as comunidades nos espaços públicos com profissionais de educação física.

Fredson Fagundes – O candidato não registrou propostas para a área.

Gedson Merízio – O candidato foi quem mais registrou propostas para o esporte, com um total de 21: Promover parcerias entre Secretarias de Educação e Esporte; Promover os jogos escolares; Incentivar a criação de equipes que representem Guarapari; Permitir que as comunidades façam uso das quadras e ginásios esportivos existentes nas escolas; Construir e manter pistas de skate nas praças; Estruturar e aperfeiçoar o bolsa atleta municipal; Criar e implantar programa de incentivo aos atletas do município; Construir e conservar quadras poliesportivas nas comunidades; Apoiar a criação de campeonatos municipais de futebol, rural e urbano; Construir uma quadra de tênis popular para incentivar a prática do esporte; Implantar academia popular nas praças, com profissionais orientando; Criar e implantar campeonatos de várias modalidades no município; Criar e apoiar núcleos esportivos envolvendo crianças de escolas públicas ou em risco social; Apoiar as modalidades esportivas que podem ser desenvolvidas no interior da cidade; Criar estrutura para aproveitar a extensa área de praia com projetos esportivos; Implantar o programa vida saudável, voltado para o cidadão idoso e com necessidades especiais; Garantir orçamento para ser investido no esporte; Apoiar o funcionamento do Conselho Municipal de Esporte; Ampliar parceria com o governo estadual para fortalecer o projeto “Campeões do Futuro”; Apoiar ONG´s que desenvolvem projetos esportivos na cidade; Criar um calendário de eventos esportivos.

Maria Helena – A candidata não registrou propostas para a área.

Oziel de Sousa – O candidato registrou 2 propostas para o esporte: Extensão de carga horária para os professores de educação física nos bairros, sem a necessidade de deslocamento do profissional, contribuindo com a qualidade de vida dos cidadãos; Convênio com as faculdades para contratação de estagiários para o desenvolvimento de atividades esportivas nos bairros, praças e campo das comunidades.

As propostas abordadas nesta notícia foram registradas e divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, através do “Plano de Governo” de cada candidato.

Por João Pedro Barbosa.