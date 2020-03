O Restaurante Pratão Capixaba, self-service de Guarapari está adotando todas as medidas de prevenção ao corona vírus. O restaurante disponibilizou álcool em gel em diversos pontos do estabelecimento tanto para os clientes, quanto para os colaboradores.

Tomando as medidas preventivas necessárias orientadas pelas autoridades, o restaurante vai manter o almoço temático da Quinta Portuguesa.

Quinta Portuguesa. Nesta quinta-feira, 19/03, das 11h às 15h acontece a Quinta Portuguesa com pratos deliciosos a base de bacalhau, carne de cordeiro, rabada com agrião e muito mais. Av. Padre José de Anchieta, 1248 Aeroporto (Perto do Supermercado Casagrande)

11h às 15h