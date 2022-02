Oportunidades para todos os níveis de escolaridade estão disponíveis nessa semana na agência do Sine de Vila Velha. São 245 vagas em diversas áreas, como Ajudante de obras, Analista de marketing, Auxiliar de creche, Auxiliar de técnico de refrigeração, Consultor de vendas, Cozinheiro, Editor de mídia audiovisual, Operador de telemarketing ativo e receptivo, entre outros cargos.

Entre as vagas mais ofertadas estão: Vendedor de serviços, com mais de 109 oportunidades; Desenvolvedor de TI, com 30 vagas; Vendedor de consórcio, com 15 chances. A lista completa você confere aqui.

As vagas de emprego são oferecidas por empresas instaladas na cidade ou em cidades vizinhas que buscam profissionais no mercado de trabalho.

Serviço:

Endereço: Boulevard Shopping, acesso A, Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica.

Horário: das 8 às 17h

Contato: (27) 3139-9904