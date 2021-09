Para o público geral, já foi autorizada a imunização do público de 15 a 17, e em um segundo momento, após a conclusão da etapa, a vacinação irá avançar para adolescentes de 12 a 14 anos no ES.

Para quem tem comorbidade, é exigida a apresentação do documento comprobatório daqueles que possuem condições permanentes, com emissão de, no máximo, três anos. Para os que possuem condições adquiridas e transitórias, a comprovação deverá ser de, no máximo, 90 dias. Uma cópia será retida no local da vacinação.