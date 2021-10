Os alunos do Ensino Fundamental e da EJA foram contemplados com uma mostra de Astronomia em Guarapari.

Em parceria com o Ifes Campus Guarapari, a Escola Municipal Darcy Ribeiro sediou nesta um quarta-feira (06) um planetário para um momento de aprendizagem para muito além dos muros da escola. Além do planetário montado na escola, aconteceu também no evento uma gincana de jogos com o tema Astronomia para facilitar o aprendizado e torná-lo divertido.

A diretora da EMEF Darcy Ribeiro, Lillyann Marcia Bruno, conta à equipe do Portal 27 sobre a importância de um evento como esse para os estudantes da cidade. “Eu acredito numa educação com perspectiva para nossos alunos. Aqui, na EMEF Darcy Ribeiro, trabalhamos para nossos alunos irem “ao infinito e além”. Agradecemos ao professor Adriano, coordenador de projetos de extensão do Ifes, por oportunizar nossa escola com essa ação acadêmica, que vem para ampliar os horizontes dos nossos alunos com intuito multidisciplinar”.