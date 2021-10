Membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH), eleitos para o biênio 2021-2023, tomaram posse, na tarde dessa terça-feira (05). A cerimônia ocorreu no auditório do Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória. Ao todo, foram empossadas 24 pessoas, entre elas representantes de entidades civis e governamentais. A solenidade foi conduzida pela assessora especial da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), Aline Passos, que também é conselheira.

Na ocasião, a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, concedeu a posse. “É emblemático que estejamos aqui, na primeira posse presencial do Conselho Estadual de Direitos Humanos, ligado à Secretaria de Direitos Humanos, depois de todo esse tempo de pandemia. Estamos diante de um Conselho que já passou por muitas lutas históricas e que tanto construiu no Estado do Espírito Santo”, declarou.

O subsecretário de Estado de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, Wilton Pires Júnior, o Professor Júnior Bola, destacou o grande desafio da nova composição.

“Gostaria de destacar o belíssimo trabalho que foi desenvolvido pela gestão anterior e sabemos que essa continuidade é muito necessária, ainda mais pelos momentos de grandes dificuldades que a população mais vulnerável tem vivido, quando a pobreza e as mazelas sociais começam a se agigantar novamente em nosso País. Acredito que essa gestão que entra agora terá um grande desafio: o de tentar uma construção para voltar com a esperança nos olhos dessas pessoas que perderam tanto”, disse.

O ex-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Rafael Dias Valencio, completou: “a pandemia escancarou algumas violações. Sabemos que precisamos continuar nesse movimento de fortalecimentos dos conselhos, caminhando ao lado dos movimentos sociais e estudando, inclusive, formas de conter essas violações”.

Confira a composição do CEDH para o biênio 2021-2023:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

I – Secretaria de Estado de Direitos Humanos – SEDH

Titular: Eliando Rosa dos Reis

Suplente: Aline Passos de Oliveira

II – Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – DPE

Titular: Victor Oliveira Ribeiro

Suplente: Valdir Vieira Júnior

III – Secretaria de Estado de Estado da Justiça – SEJUS

Titular: Vago

Suplente: Vago

REPRESENTANTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

Titular: Rosiene Barros da Rocha

Suplente: Luíza Nunes Lima

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

I – Centro de Apoio aos Direitos Humanos ‘Valdício Barbosa dos Santos’ – CADH

Titular: Verônica Cunha Bezerra

Suplente: Odete da Penha Gurtler

II – Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra – CDDH/SERRA

Titular: Galdene Conceição dos Santos Nascimento Miranda

Suplente: Maria da Penha Gaspar

III – Centro de Defesa dos Direitos Humanos Regional Sul “Pedro Reis” – CDDHPRSUL

Titular: Elizângela de Miranda Altoé

Suplente: José Antônio Souto Siqueira

IV – Instituto Raízes

Titular: Keila Bárbara Ribeiro da Silva

Suplente: Jocelino da Conceição Silva Júnior

V – Mitra Arquidiocesana de Vitória

Titular: Carlos Fabian de Carvalho

Suplente: Ana Maria Petroneto Serpa

VI – Sindicato dos Psicólogos no Estado do ES – SINDPSI/ES

Titular: Rafael Dias Valencio

Suplente: Fernando Pinheiro Schubert

REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – MP/ES

Titular: Catarina Cecin Gazele

Suplente: Mariana Fiorini Castiglioni

REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL – ALES

Titular: Iriny Nicolau Corres Lopes

Suplente: Luciano Manoel Machado

REPRESENTANTES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL – TJES

Titular: Vago

Suplente: Vago

REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES

Titular: Claudia Pereira do Carmo Murta

Suplente: Erineusa Maria da Silva