O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, será palco de uma partida decisiva da última rodada da fase de grupos da Copa Espírito Santo 2021. No próximo domingo (24), às 15 horas, o Vilavelhense recebe o CTE Colatina, com ambas as equipes buscando a vaga para as quartas de final da competição.

O Vilavelhense ocupa a quarta colocação do Grupo A, com 10 pontos conquistados. Já o CTE Colatina está na sexta posição, com 8 pontos. Também no domingo, a partir das 15 horas, outros três jogos da chave ocorrerão: o Pinheiros recebe o Rio Branco de Venda Nova, no João Soares de Moura; o Nova Venécia enfrenta o GEL, no Zenor Pedrosa; e o Porto Vitória encara o Rio Branco, no Robertão.

Pelo Grupo B da competição, quatro partidas serão realizadas, no sábado (23), às 15 horas, simultaneamente. O Serra recebe o Capixaba, no Robertão; o Forte Rio Bananal encara a Desportiva Ferroviária, no Engenheiro Araripe; o Sport Capixaba enfrenta o Real Noroeste, no Gil Bernardes; e, por fim, o Atlético de Itapemirim recebe o Aster, no José Olívio Soares.