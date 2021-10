Um dos balneários mais charmosos e conhecidos do Estado, a região de Meaípe vai ganhar obras de recuperação realizadas pelo governo Renato Casagrande. Segundo o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto, em entrevista ao Jornal A Tribuna, as obras começam na próxima semana.

De acordo com ele, a decisão foi tomada após o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) decidir pelo indeferimento do pedido cautelar feito pela empresa.

“Na última sexta-feira o Tribunal de Contas negou a cautelar da empresa que entrou com processo no Tribunal e no Ministério Público. Com essa decisão, vamos finalizar o processo licitatório, publicar essa semana a empresa vencedora da licitação, e na semana que vem daremos a ordem de serviço na praia de Meaípe”, disse o diretor-presidente do DER.

O diretor-presidente do DER, esclareceu que foi necessário aguardar os trâmites para homologar a licitação. As obras previstas para Meaípe compreendem o engordamento da orla, construção de píer, e reparo da rodovia ES 060, que já causou vários acidentes devido à enorme erosão causada no local.

Um veículo caiu na areia da praia no início deste mês, após o motorista não visualizar o buraco no acostamento. Em 2019, outros dois acidentes aconteceram no mesmo local. Em julho o carro de um turista caiu na areia da praia e foi destruído pelas ondas. Em agosto um segundo veículo caiu também na areia.

Com as obras, a expectativa é que assim como aconteceu na Curva da Jurema e Praia de Camburi, a praia possa ter uma extensa faixa de areia, e as ondas não cheguem ao quebra mar com tanta força. Outro ponto é que a região, forte no turismo gastronômico possa ser ainda mais valorizada, fortalecendo a economia local e reforçando o turismo de Guarapari.