Em tempos de pandemia de um vírus que afetou milhares de pessoas no mundo inteiro, e a principal recomendação para conter a doença é ficar em casa, a Faculdade Pitágoras de Guarapari oferece Vestibular Online para quem deseja ingressar em um curso superior, ou até mesmo voltar aos estudos através de uma pós graduação.

O vestibular é de graça, os cursos para fazer a prova são de graça, e a maior novidade, é que 50% do semestre também é graça. Ou seja, ao ingressar em um dos cursos de Educação a Distância (EAD) da Faculdade Pitágoras de Guarapari, você paga apenas a metade do valor desse primeiro semestre.

A instituição oferece mais de 30 cursos de graduações EAD, entre bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia, além de mais de 100 cursos de pós graduação a distância. E quando essa pandemia passar, e o aluno por algum motivo não conseguir estudar em casa, pode usar o espaço acadêmico junto aos demais alunos.

“Nosso grande diferencial é a nossa infraestrutura, a melhor de Guarapari. Com laboratórios especializados, salas de aula climatizadas, biblioteca nota 5 no MEC, além de profissionais capacitados para dar todo o suporte acadêmico e operacional para a formação do aluno. Temos estacionamento privativo, e declaramos que o aluno EAD, é aluno Pitágoras, e tem os mesmos direitos que o aluno presencial”, esclarece a Coordenadora Comercial da Instituição, Giana Zani Sabadini.

Além disso, a coordenadora comercial ressalta ainda, que o modelo acadêmico usado pela faculdade é elogiado pelo corpo acadêmico. A faculdade também oferece tele aulas e atendimento online 24h para os alunos EAD.

Entre os cursos mais procurados, estão:

Bacharelados

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Ciência da Computação

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia da Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Odontologia

Publicidade e Propaganda

Psicologia

Serviço Social

Tecnólogos

Gestão da Tecnologia da Informação

Logística

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Hospitalar

Gestão Ambiental

Licenciatura

Educação Física

Pedagogia

Matemática

Geografia

Letras

Pós graduação EAD

MBA em Gestão de Pessoas.

MBA em Finanças, Controladoria e Controladoria.

Engenharia de Estruturas – início Imediato.

Enfermagem em Urgência e Emergência.

Farmácia Hospitalar.

Direito civil e processo civil.

Direito penal e processo penal.

Direito do trabalho e previdenciário.

Direito Imobiliário.

Fisiologia do exercício e personal training.

E mais de 130 opções de Pós EAD, sendo de 6 e 10 meses.

Serviço:

Faculdade Pitágoras de Guarapari oferece Vestibular Online gratuito e 50% do semestre de graça para cursos EAD. A promoção vai até o final do mês de abril.

Telefone de contato (27) 3221-6212 ou 98182-0754

E-mail para contato: giana.sabadini@kroton.com.br ; daziomar.nogueira@kroton.com.br ; milena.pimentel@kroton.com.br

Site: pitagoras.com.br/unidade/pitagoras-guarapari

Instagram @pitagorasguarapari