A Associação de Moradores do bairro Camurugi, preocupada com o crescente número de casos de Covid-19 em Guarapari, decidiu realizar neste sábado (20), a distribuição de 1 mil máscaras de proteção aos moradores.

O atual presidente da Associação, Marco Aurélio Monfradini, explica que a iniciativa partiu do ex-presidente Rodrigo Santana, que através de parceiros como a empresa Pimenta Sexy, fez a doação e está ajudando a comunidade nesse período tão delicado de pandemia, e o que mais preocupa são os moradores que não fazem o uso das máscaras.

“Essa será uma ação muito importante para nossa comunidade, pois além de darmos um pouco mais de segurança a nossos moradores, temos também a oportunidade de conscientizar e fazer com que todos tenham uma visão mais realista do problema que enfrentamos com essa pandemia. A máscara é muito importante como proteção”, disse Marco.

E Rodrigo completa. “Há algum tempo venho conversando com o Marcos, para tentarmos algo nesse sentido de conscientização e proteção da nossa comunidade. Em meio a essa pandemia toda, não vemos muita ajuda por parte do poder público em relação as comunidades mais carentes e necessitadas de tantos serviços básicos necessários e resolvemos ir atrás de parcerias. Graças a Deus conseguimos e agradecemos imensamente ao empresário Laudir Cordeiro pela enorme ajuda através da empresa, com a doação das máscaras”, disse Rodrigo.

As Máscaras serão disponibilizadas em todos os comércios locais do bairro e todo e qualquer morador que estiver precisando, basta se dirigir ao comércio mais próximo e pegar a sua. “O objetivo é que todos se protegerem para mantermos nosso bairro seguro e o coronavírus bem longe”, finaliza Marco.