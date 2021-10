O último fim de semana foi de acidentes no Espírito Santo, mas, principalmente, em Guarapari. Na tarde do último sábado (23), um acidente entre um caminhão e um carro de passeio deixou um caminhoneiro em estado grave. Já na madrugada do último domingo (24), houve um acidente com um carro de passeio e duas carretas na BR101.

Sábado. Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio, por volta das 17h do último sábado (23), deixou um caminhoneiro em estado grave. O acidente, que aconteceu na praça do pedágio da Rodovia do Sol, lesionou também o filho do caminhoneiro.

A Polícia Militar informou à imprensa que o condutor do caminhão não tinha habilitação para dirigir um veículo de carga. A condutora do carro de passeio, entretanto, estava alcoolizada e recebeu voz de prisão. Inicialmente, a motorista obedeceu a ordem dos militares mas, pouco tempo depois, se alterou e desceu da viatura, xingando um dos policiais. “Com a desobediência da condutora, foi necessária a condução da mulher para o compartimento de segurança. No entanto, ela resistiu à condução e entrou em luta corporal com um PM, sendo necessário o apoio de populares, que estavam no local, para contê-la”, disse a corporação, em nota.

De acordo com a Polícia Civil de Guarapari, a condutora foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e desobediência e foi liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

Domingo. Na madrugada do último domingo, um acidente aconteceu entre um caminhão e uma carreta na BR101. Um jovem de 24 anos faleceu carbonizado e outras duas pessoas ficaram feridas. O motorista do carro bateu de frente com uma carreta, enquanto tentava ultrapassar uma carreta que transportava eucalipto.

A carreta que transportava eucalipto não conseguiu parar a tempo e bateu no carro e na outra carreta.

O motorista do carro era o jovem Dherman Herpst, de 24 anos. A família confirmou o óbito do jovem, que morreu carbonizado. Dherman trabalhava na entrega de produtos de hortas, pomares e granjas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que “Os três automóveis pegaram fogo. O motorista do Corolla morreu no local, carbonizado. Os outros dois condutores dos caminhões foram socorridos a unidades de saúde de Cachoeiro de Itapemirim e para a UPA de Guarapari. O Corpo de Bombeiros extinguiu as chamas e realizou a limpeza de pista”.