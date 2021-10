Uma batida que ocorreu no km 339 da BR 101, na madrugada deste domingo (24), e envolveu duas carretas e um carro de passeio deixou um morto e dois feridos. Segundo Bombeiros, houve incêndio nos veículos após a colisão.

De acordo com as informações até o momento, o condutor do carro teria tentado ultrapassar uma carreta e bateu de frente com outro caminhão que transportava eucalipto e seguia em sentido contrário. O carro de passeio pegou foto e as chamas atingiram a carreta.

O motorista do carro morreu na hora. O motorista da carreta foi encaminhado para a UPA de Guarapari. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta de 1 hora próximo a uma figueira que dá acesso as comunidades de Jaboti e Boa Esperança. A pista ficou interditada para atendimento a ocorrências e o trafego foi liberado nos dois sentidos por volta de 6h30.