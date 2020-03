Em pronunciamento divulgado pela assessoria da prefeitura nesta quarta-feira (25), o Prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, leu um comunicado onde afirmou que o município não possui casos confirmados de coronavírus , que 10 casos tinham sido descartados e anunciou novas medidas de combate à doença! Confira o vídeo.

De acordo com a prefeitura, com a atualização, foram 18 casos notificados, 12 descartados, 5 em investigação e 1 não atende aos critérios para realização do exame.