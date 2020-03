O presidente da Câmara Municipal de Guarapari, vereador Enis Gordin (PRB), sugeriu ao prefeito Edson Magalhães que a prefeitura adote uma série de medidas preventivas para evitar a propagação do coronavírus no município.

Higienização. Estas sugestões estão relacionadas no ofício DL nº 011/2020, encaminhado ao chefe do Executivo municipal, nesta quarta-feira (25). Entre elas estão: a higienização de locais púbicos como os pontos de ônibus, as unidades de saúde e calçadas com uso de cloro ou água sanitária; a determinação para que os veículos do transporte coletivo sejam limpos com cloro ou água sanitária; a suspensão da cobrança de dívidas com o município de pessoas físicas e jurídicas por 90 dias e a ampliação do prazo de vencimento de taxas, tributos e contribuições para a realização de melhorias na cidade.

Centros de Triagens. Também foram sugeridas a doação da merenda escolar já adquirida para as escolas municipais para as famílias de estudantes de baixa renda, a instalação de Centros de Triagens nos centros comunitários e campos de futebol para atendimento de pessoas com sintomas da doença e a adoção do sistema de home office para os servidores do município, exceto os profissionais da saúde.

O presidente afirmou ainda que está preocupado com a população. “O coronavírus já tirou a vida de muita gente no Brasil e no mundo e mesmo que ainda não tenhamos casos confirmados aqui em Guarapari temos que combater essa doença. E a melhor maneira de fazer isso é cuidar da nossa população adotando cuidados com a higiene e evitando a aglomeração de pessoas. Espero de coração que o prefeito aceite essas sugestões e coloque tudo em prática o mais rápido possível pelo bem do nosso povo”, disse o presidente.

Sessões extraordinárias. O parlamentar também esclareceu que apesar das sessões ordinárias estarem suspensas, a Casa de Leis pode realizar sessões extraordinárias, se necessário. “Caso haja necessidade e urgência na aprovação de alguma matéria para combate da doença, o prefeito pode fazer uma solicitação que nós realizaremos uma sessão extraordinária para fazer o que for melhor para nossa cidade”, finalizou Enis.