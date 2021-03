O governador Renato Casagrande anunciou na tarde desta quarta-feira (10) que irá substituir o atual secretário de justiça, delegado da Polícia Federal, Luiz Carlos Cruz. Quem assumirá será o defensor público Marcello Paiva de Mello.

A mudança foi anunciada nas redes sociais do governador, que disse “A partir de abril, a Secretaria de Estado de Justiça passará a ser comandada pelo Defensor Público Marcelo Paiva, dando continuidade ao trabalho até aqui executado pelo Delegado Federal Luiz Carlos Cruz.

Marcello é formado pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduado pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Atua há 12 anos como defensor público e já trabalhou como coordenador do sistema nacional de informações penitenciárias do departamento penitenciário nacional, no Ministério da Justiça.

Além disso, também foi Chefe da Assessoria de Informações e, em 2015, recebeu um prêmio por desenvolver um projeto no sistema prisional capixaba. Atualmente ele trabalha como subdefensor público-geral do Espírito Santo.

Esta é mais uma das mudanças que foram anunciadas pelo governador durante as transmissões ao vivo feitas por ele. Anteriormente Casagrande também trocou o secretário de governo e fundiu as secretarias de ciência e tecnologia com a de desenvolvimento.

Ele também substituiu os diretores do Banco Nacional do Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) pelos secretários da antiga Secretaria de Desenvolvimento e da Secretaria de Ciência e Tecnologia respectivamente.