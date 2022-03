O primeiro site exclusivamente jornalístico de Guarapari chegou aos 9 anos de idade. No último dia 28 de fevereiro, o portal 27 comemorou o aniversário de uma história de muito trabalho e respeito pelos leitores.

Ao longo desse tempo, mais do que os excelentes números de acesso, o foco sempre foi publicar as notícias mais importantes, além de trazer as análises de nossos jornalistas e colaboradores, levando ao leitor os fatos mais relevantes da cidade, da região, do Estado, pais e do mundo.

Dados. Os dados resumidos destes 9 anos apontam mais de 41 milhões de páginas acessadas; mais de 150 mil visualizações de páginas por mês; mais de 3.600 mil visitas diariamente e mais de 16 mil notícias publicadas. “Todos frutos de um trabalho árduo e diário”, revela do editor de jornalismo, Wilcler Carvalho.

Ainda de acordo com Wilcler, o trabalho continua. “A pandemia veio, mas o jornalismo não parou. Continuamos levando informações à sociedade. Queremos continuar evoluindo e levando o melhor ao leitor. Esse é nosso lema. Agradeço a todos que nos ajudaram e continuam nos ajudando. Mesmo com todas as dificuldades, o trabalho segue em frente porque, como diz a bíblia em Samuel. “até aqui nos socorreu o Senhor”, finalizou ele.