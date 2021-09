O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), inaugurou, nessa quarta-feira (1º), em Cachoeiro de Itapemirim, o Centro de Distribuição de Revsol (CDR). O produto tem características parecidas com a do concreto, o que proporciona maior resistência ao tráfego, melhores condições de uso em diferentes condições climáticas e maior durabilidade das vias.

Doado pela ArcelorMittal Tubarão, parceira no projeto, por meio do programa Novos Caminhos, o produto visa a atender as estradas do município de Cachoeiro de Itapemirim e de outras cidades da região sul.

“O grande desafio do Governo é o de promover a melhoria da qualidade de vida da população capixaba, de forma a possibilitar que o Espírito Santo seja um Estado próspero, sustentável e seguro, com oportunidade para todos. Pensando assim, as ações públicas deverão ser conduzidas de forma a garantir que o desenvolvimento econômico e sustentável alcance de modo equilibrado todas as regiões do Estado”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto.

Para o subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari, este é um passo importante para o desenvolvimento do município e da região. “O Revsol vai possibilitar a melhoria da mobilidade, melhorando as condições das vias rurais e vicinais do Espírito Santo, levando mais qualidade de vida e segurança para os moradores que tanto necessitam de estradas em excelentes condições de trafegabilidade. Também vai proporcionar o escoamento da produção agrícola e o fortalecimento da infraestrutura rural, bem como o acesso das comunidades aos serviços, como policiamento, ambulâncias, ônibus escolares, entre outros”, enfatizou Vaccari.