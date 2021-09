O Espírito Santo passa a contar com uma importante ferramenta de governança e gestão de riscos e desastres naturais, realizando com mais eficiência, 24 horas por dia, sete dias por semana, o monitoramento de fenômenos climáticos e de outros desastres. O novo Centro de Inteligência de Defesa Civil da Defesa Civil Estadual (Cidec) foi inaugurado nesta sexta-feira (03) pelo governador Renato Casagrande. O prédio, com quase dois mil metros quadrados, fica anexo ao Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, na Enseada do Suá, em Vitória.

O Governo do Estado atua em casos de desastres naturais, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), mais conhecida como a Defesa Civil Estadual. Com o Cidec, o Espírito Santo vai aumentando a capacidade de prevenção e resposta a desastres, com uso de tecnologia de ponta e a maior integração entre os órgãos do Governo do Estado e prefeituras municipais. Foram investidos R$ 56 milhões na construção e implantação do centro.

O Centro de Inteligência foi completamente equipado e, neste espaço, equipes especializadas vão centralizar os dados relacionados às condições climáticas do Estado. Essas informações, processadas e aliadas aos conhecimentos operacionais, formarão a inteligência necessária ao gerenciamento dos riscos e desastres naturais. A unidade dispõe ainda de um centro de despacho de ocorrências em múltiplas frequências, que vai dar celeridade no acionamento das equipes, inclusive, com integração das operações entre os órgãos federais, estaduais e municipais, para atendimento ao cenário de desastres. A central conta com um sistema de radiocomunicação com recursos de voz, dados e gerenciamento.

“O Centro de Inteligência trabalha de forma integrada, permitindo o trabalho conjunto das Defesas Civil nacional, estadual e municipal. Em caso de desastre, a gestão será feita por aqui. Durante a pandemia, nós adaptamos o Palácio da Fonte Grande para receber o Centro de Comando de Controle. De agora em diante, tudo será feito neste prédio,” pontuou o governador.

Casagrande lembrou ainda que o Estado foi alvo de eventos climáticos extremos nos últimos anos. “Sempre que venho aos Bombeiros me lembro de momentos tristes e alegres. Em 2013, vivenciamos o maior desastre natural dos últimos 100 anos. No ano passado, tivemos que enfrentar novamente fortes chuvas, que destruíram a cidade de Iconha e atingiram outros 24 municípios. Nós tivemos que reconstruir o Estado, investindo mais de R$ 200 milhões em obras de infraestrutura e outras ações. Agora, tenho a felicidade de estar aqui para essa inauguração. Só existem dois centros como este no Brasil, um em Santa Catarina e agora no Espírito Santo”, declarou