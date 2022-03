Foi divulgada, nesta sexta-feira (04), a lista de classificados para os cursos on-line do programa Qualificar ES, ofertados pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). O resultado é referente ao Edital Nº 003/2022 e está disponível no site www.qualificar.es.gov.br.

A oferta contempla 40 mil vagas em 16 opções de cursos, com carga horária de 120 horas cada. Os candidatos foram selecionados de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.

Participaram da seleção moradores de todo o Estado, com mais de 16 anos (para os cursos da área da saúde, a idade mínima para participação do processo de seleção foi de 18 anos), com acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet.

As aulas vão começar no dia 09 de março, quando será liberado o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), localizado no site do Programa Qualificar ES. Para candidatos que já tenham realizado cursos do programa, o usuário (login) e senha serão os mesmos usados anteriormente. Para os que vão acessar o ambiente virtual pela primeira vez, o usuário (login) será o e-mail cadastrado na inscrição e a senha padrão é Qualificar2022, devendo ser alterada após o primeiro acesso.

Em caso de dúvidas ou identificando qualquer problema no acesso à sala virtual do curso, o aluno deve entrar em contato imediatamente pelo e-mail sectides.ead@gmail.com.Os cursos on-line ofertados foram de Assistente de Contabilidade; Assistente de Tecnologia da Informação; Auxiliar Administrativo; Bolos e Suas Variações; Design de Sobrancelhas; Digital Influencers: Marketing de Influência; Educação Especial e Inclusiva; Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas; Inglês Básico; Inglês Intermediário; Maquiagem; Marketing Digital para o Seu Negócio; Secretaria Escolar; Segurança do Trabalho; Tecnologias Educacionais; Word e Excel.

Havendo dúvidas ou identificando qualquer problema em relação ao cadastro e/ou a inscrição, o candidato deverá entrar em contato, imediatamente, com o suporte do programa Qualificar ES, pelo e-mail sectides.suporte.es@gmail.com.

O edital está disponível no link https://qualificar.es.gov.br/Not%C3%ADcia/resultado-online-2022-1a-oferta