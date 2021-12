A Casa mais tradicional dos shows no verão de Guarapari não fará eventos neste verão de 2022. O Multiplace Mais comunicou a imprensa que a pandemia de covid-19, que ainda impões restrições ao público, levou a casa a não realizar o Festival de Verão. Confira a nota enviada a imprensa.

“Os atuais Decretos nº 4593-R de 13 de março de 2020, nº 4636-R de 19 de abril de 2020, Portarias subsequentes e a Matriz de Risco da Região Metropolitana do Governo do Estado do Espírito Santo, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da COVID 19, nos impossibilitaram de contratar e realizar nosso Festival de Verão devido à capacidade de público permitida para nosso estabelecimento com as seguintes características (local fechado):

SHOWS: A realização deve respeitar o limite de no máximo 50% (cinquenta por cento) da capacidade de ocupação do local, sendo que os locais fechados (sem livre circulação de ar) devem respeitar adicionalmente o limite de no máximo de 1.200 (mil e duzentas) pessoas, devendo-se em todos os casos exigir e garantir o acesso e permanência apenas de pessoas com o esquema vacinal primário completo contra a COVID-19;

BOATE: proibição de funcionamento;

BARES E RESTAURANTES: ocupação de até 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima admitida no alvará do estabelecimento, limitado o funcionamento, em qualquer caso, a 300 (trezentas) pessoas.

Devido a essas restrições e mantendo a decisão de respeitar as regras estabelecidas pelo setor público, o Multiplace Mais não pode viabilizar a contratação de shows e consequentemente a comercialização de ingressos para o esse verão, o que colocaria em risco nossos clientes e artistas.

Aproveitamos para incentivar as pessoas:

Vacinem-se! Vacina Completa, curtição na certa!

Queremos voltar da forma segura e com todos os cuidados possíveis!

MULTIPLACE MAIS

20/12/2021″