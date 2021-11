O governador do Estado, Renato Casagrande, lançou, nesta segunda-feira (22), a Central de Intermediação em Libras (CIL-ES), serviço de tradução simultânea que viabiliza a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes, por meio de videochamada, de forma gratuita. O dispositivo digital já está em pleno funcionamento em todo o território do Espírito Santo.

O lançamento do serviço ocorreu em uma solenidade realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, transmitida ao vivo pelas redes sociais com tradução simultânea em Libras. Na oportunidade, a primeira videochamada foi realizada.

A CIL-ES representa um avanço para a inclusão social das pessoas usuárias de Libras, garantindo o desenvolvimento da autonomia e potencialidade de cidadãos e cidadãs com deficiência auditiva e/ou surdez. A interpretação, nesse caso, ocorre por meio de acesso a um site ou aplicativo, disponível para sistemas iOS, Android e Windows.

“Em um país tão desigual, temos que buscar mecanismos para a inclusão todos os dias. Sabemos das desigualdades que existem na sociedade, por isso precisamos oportunizar às pessoas com mais necessidade. Esperamos que a Central de Intermediação em Libras seja uma ação permanente no Espírito Santo, atendendo à toda população que necessita. Temos uma profissional em Libras no aplicativo 24h por dia realizando esse serviço”, pontuou o governador Casagrande.

O serviço pode ser utilizado para a prestação de informações sobre atividades públicas por meio de imagem em tempo real entre intérpretes da Central e pessoas com deficiência auditiva e/ou surdas usuárias de Libras. Este serviço estará disponível 24 horas por dia para atender as situações de emergência e os intérpretes trabalharão em regime de plantão sete dias por semana, inclusive nos feriados.