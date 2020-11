A partir desta quinta-feira (26), escolas poderão funcionar de maneira presencial nos municípios de risco moderado para a Covid-19. Anteriormente, as únicas cidades que podiam ofertar as aulas presencias novamente eram as de risco baixo.

Com a divulgação do novo mapa de risco da Covid-19, no último dia 21, apenas 5 municípios dos 78 nas terras capixabas estão com o nível de risco moderado, os outros 73 estão com risco baixo, e nenhum apresenta o risco alto.

Diante desta situação, o governador do estado, Renato Casagrande, decidiu na tarde desta quarta-feira, durante uma reunião que contou com a presença do Governo do Estado, de sindicatos e a do Ministério Público do Espírito Santo, que estes municípios possam ofertar as aulas presenciais.

A medida foi anunciada pelo governador através das redes sociais, onde comentou a decisão, mas lembrou que os protocolos de segurança devem ser seguidos à risca.

“Em reunião da Sala de Situação, após o resultado da conversa entre Gov, sindicatos e MPES, decidimos autorizar também o funcionamento das escolas nos municípios de risco moderado a partir de amanhã, observando rigorosamente os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde”, escreveu o governador em suas redes sociais.