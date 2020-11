O segundo turno das eleições municipais 2020 irá ocorrer neste domingo (29) e apenas 4 das 78 cidades do Espírito Santo ainda estão com a disputa em aberto, sendo elas: Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória.

Diante disto, o Portal 27 reuniu informações das pesquisas eleitorais realizadas pelo Ibope em cada um dos 4 municípios, na qual os eleitores apontavam a intenção de voto em um dos dois candidatos a prefeito, ou escolhiam as opções consideradas inválidas no resultado final, como voto em branco e voto nulo.

Cariacica



Na cidade de Cariacica estão disputando a cadeira do executivo municipal os candidatos Euclerio Sampaio, do Democratas, e Celia Tavares, do PT.

Segundo a pesquisa, Euclerio lidera as intenções de votos, com 44%, já Celia tem 38%, votos brancos e nulos somam 13% e os que não sabem ou preferiram não responder estão com 5%.

No cenário atual, seguindo a fórmula que a justiça eleitoral usa para determinar o vencedor das eleições, excluindo os votos inválidos (nulos e brancos), o candidato Euclerio Sampaio tem 54% dos votos válidos e Celia Tavares tem 46%.

Com o resultado atual da pesquisa do Ibope, a vitória do candidato do Democratas fica garantida.

Foram ouvidas 406 pessoas, entre os dias 19 a 21 deste mês. A confiança é de 95%, ou seja, existe uma margem de erro de 5% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada com a identificação ES-03817/2020.

Vila Velha

Os vila-velhenses irão decidir neste domingo quem assumirá o cargo da segunda cidade mais populosa do Espírito Santo, e a disputa fica entre Arnaldinho Borgo, do Podemos, e Max Filho, do PSDB.

De acordo com a pesquisa do Ibope, Arnaldinho Borgo lidera com ampla vantagem a frente do tucano Max Filho, que tenta a reeleição. O candidato do Podemos tem 58% de intenções de votos, contra 31% do atual prefeito. Os votos nulos e brancos somam 8% e os que não sabem ou não responderam ficam em 3%.

Seguindo a fórmula da justiça eleitoral, a vantagem dispara mais ainda, com Arnaldinho Borgo atingindo 65% dos votos válidos, contra 35% de Max Filho.

Caso o resultado das eleições seja o mesmo da pesquisa do Ibope, Arnaldinho Borgo conseguirá garantir a vitória sobre a disputa.

Foram ouvidas 406 pessoas, entre os dias 19 a 21 deste mês. A confiança é de 95%, ou seja, existe uma margem de erro de 5% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada com a identificação ES-03533/2020.

Vitória

A capital do território capixaba é onde a disputa está mais acirrada, os candidatos Delegado Pazolini, do Republicanos, e João Coser, do PT. Travam um embate com uma diferença de 5% nas intenções de votos.

A pesquisa do Ibope registrou que o candidato do Republicanos e atual deputado estadual, Pazolini, tem 48% das intenções de voto, contra 43% do ex-prefeito de Vitória, no período de 2005-2012. Os votos nulos e brancos somam 7% e os que não responderam ou não sabem ficam em 3%.

Seguindo a fórmula da justiça eleitoral, o Delegado Pazolini fica com 53%, contra 47% de João Coser. Este resultado, caso se confirme, garantiria a vitória do candidato do Republicanos.

Foram ouvidas 602 pessoas, entre os dias 21 a 23 deste mês. A confiança é de 95%, e existe uma margem de erro de 4%, segundo o Ibope, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada com a identificação ES-05907/2020

Serra

Sendo o município mais populoso do Espírito Santo, a Serra conta com mais de 310 mil eleitores, que neste domingo irão decidir que irá ocupar o cargo de prefeito da cidade. A disputa está entre Sérgio Vidigal, do PDT, e Fábio, da Rede.

O ex-prefeito por 3 vezes, Sérgio Vidigal, lidera as intenções de voto, com 56%, contra 32% de Fábio. Os votos nulos e brancos somam 8% e os que não sabem ou não quiseram responder ficam em 4%.

Excluindo os votos inválidos, como faz a justiça eleitoral, Sérgio Vidigal soma um total de 63% dos votos válidos, contra 37% de Fábio. Desta forma, caso a pesquisa do Ibope se concretize nas eleições, o candidato do PDT seria eleito pela 4ª vez prefeito da Serra.

Foram ouvidas 406 pessoas, entre os dias 21 a 23 deste mês. A confiança é de 95%, ou seja, existe uma margem de erro de 5% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada com a identificação ES-09256/2020.

Todas as pesquisas foram encomendadas pela TV Gazeta.