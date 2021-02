A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (24) e confirma o que já havia sido noticiado antes, a cidade de Guarapari irá retornar com as aulas presenciais na rede municipal no dia 1º de março. O retorno será feito acompanhado por diversas medidas de segurança para evitar ao máximo o contágio de alunos, professores e colaboradores pelo coronavírus.

Neste mês de fevereiro, no qual as escolas ficaram fechadas para aulas presenciais, foram feitas diversas medidas para impedir a proliferação do vírus e tentar garantir a maior segurança possível para todos. Dentre as principais mudanças estão: o retorno alternado presencial, o ensino híbrido e os equipamentos e insumos necessários para a higienização.

Também estão sendo realizadas várias reuniões, planejamentos e formações dos profissionais, com vistas a ampliar o preparo da Rede de Ensino para o retorno às aulas, diante dos novos modelos de ensino, devido à pandemia. O retorno às aulas presenciais será gradual, por revezamento e em etapas, sempre condicionado à classificação do município no Mapa de Risco do Governo do Estado.

Medidas tomadas

O revezamento será semanal, no qual as turmas serão divididas em dois grupos, com a frequência de 50% dos alunos em cada semana. Será implementado o modelo de ensino híbrido, ou seja, serão trabalhados os componentes curriculares de forma presencial para um grupo, enquanto a outra parte da turma realiza as atividades não-presenciais remotamente. Na semana seguinte, se invertem os grupos.

As escolas encontram-se equipadas com os insumos necessários para atendimento aos protocolos sanitários, também estando preparadas do ponto de vista pedagógico, criando estratégias para o acolhimento aos alunos, verificação da aprendizagem por meio de avaliações diagnósticas que serão aplicadas nos primeiros dias letivos de março e para a busca ativa dos estudantes que se afastaram da escola no período de suspensão das aulas.

Famílias escolhem presença do aluno na escola

Também é válido lembrar que a presença do aluno na escola será facultativa, cabendo às famílias (pais ou responsáveis) decidirem se a criança irá ou não frequentar a escola presencialmente. Caso opte por manter a criança em casa, serão disponibilizadas as atividades não presenciais, sendo realizado o monitoramento para garantia do acesso e realização das atividades.

A Semed orienta que as famílias entrem em contato o mais breve possível com a escola para atualização dos telefones, participação nos grupos de WhatsApp da turma dos alunos, conhecimento dos protocolos adotados, informação quanto ao grupo que o aluno está inserido para participação das aulas presenciais, bem como para assinatura do Termo indicando se o estudante irá ou não frequentar a escola presencialmente.

“O cenário que estamos enfrentando, desde o ano passado, é instável e traz novos desafios a cada dia, que vão sendo vencidos com união e seriedade. É preciso cautela, mas também um olhar atento para as demandas que incluem a adoção de um modelo de ensino híbrido, a adaptação aos protocolos de saúde e o acolhimento à toda comunidade escolar”, disse a Secretária de Educação, Tamili Mardegan.

Que finalizou. “Confiamos no trabalho das equipes das escolas que têm se empenhado muito para planejar cada detalhe para o retorno às aulas. Esperamos conseguir aproveitar bastante cada dia letivo para recuperar a aprendizagem dos alunos e mitigar as perdas que a pandemia tem causado a todos.”

Datas de retorno diferentes para cada turma

Também haverá escalonamento entre as etapas/segmentos de ensino para que o retorno seja gradativo. Na segunda-feira (01), iniciam as aulas presenciais em revezamento para as turmas de 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No dia 08 de março, será o retorno das aulas presenciais em revezamento para as turmas da pré-escola (04 e 05 anos de idade) e 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. As turmas da creche (0 a 3 anos), iniciam o ano letivo na segunda-feira (01) em formato remoto, com previsão de retorno às atividades presenciais no dia 15 de março, porém, essa ainda é uma previsão que será avaliada pela Semed, mediante o andamento do retorno com os alunos maiores.