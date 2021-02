O crime ocorreu na Igreja Nossa Senhora da Conceição durante a madrugada desta quarta-feira (24), em Guarapari. Além de levar o dinheiro de dízimo e doações, o ladrão também levou um notebook e celular, que eram usados para projetos sociais e registro de casamentos, batimos e finanças da paróquia.

Outro fato que chamou atenção foi a maneira que o criminoso invadiu o local, entrando através do buraco do ar-condicionado. A ação ocorreu na madrugada e só foi descoberta na manhã de hoje, quando a secretária da igreja chegou e se deparou com uma bagunça e com a falta de diversos objetos, como notebook e celular.

Ao perceber a falta dos objetos, a secretária ligou para o padre Diego Carvalho, que comentou a importância dos objetos e contou como ficou triste com a notícia, ressaltando o quanto a comunidade está se esforçando para concluir as obras do pátio da Igreja.

“Dói o nosso coração, porque toda a comunidade é testemunha do trabalho social e religioso que prestamos em nossa cidade. Nunca uma pessoa carente, seja no aspecto financeiro quanto espiritual, saiu de nossa igreja de mãos vazias. Todos são testemunhas do trabalho, do esforço que estamos fazendo para concluir as obras do pátio da nossa igreja”, relatou o padre Diego, por meio de redes sociais.

No local existem câmeras de segurança que podem ter conseguido filmar o criminoso, mas ainda serão avaliadas as filmagens. O padre, no entanto, destacou a onda de insegurança que está sentindo, já que a Igreja Nossa Senhora da Conceição foi a 3ª assaltada em poucos meses, nem mesmo a proximidade com um posto da Polícia Militar conseguiu impedir a ação do ladrão.