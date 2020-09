O município de Guarapari conta com 10 candidatos à prefeitura, dentre eles o atual prefeito, que tenta a reeleição.

Acompanhando a série de reportagens que estão sendo feitas sobre os políticos de Guarapari, o Portal 27 listou abaixo todos os candidatos, em ordem alfabética, e com o link para as matérias mais recentes com as respectivas propostas de cada um.

Bárbara Hora (PT) – A candidata petista irá disputar com uma chapa pura, com o Dr. Lóren como vice.

Carlos Von (Avante) – O atual deputado estadual e que polariza a disputa com Edson, Carlos Von já tentou ser prefeito em duas oportunidades, 2016, época que foi derrotado pelo atual da cidade, e 2012, quando perdeu para Orly. o candidato irá entrar na disputa com o vereador Dr. Rogério como vice.

Cláudio Paiva (PRTB) – Candidato pelo mesmo partido do vice-presidente da república, Cláudio Paiva afirmou que conta com o apoio do General Mourão e que tem planos para que ele venha à cidade, irá disputar juntamente de Cláudia Mendes.

Daltro Ferrari (PSD) – Conhecido como Coronel Ferrari, o social democrata conta com 29 anos na Polícia Militar. É ex-secretário de Estado, já atuou no comando de policiamento da cidade, engenheiro e bacharel em direito. Sua vice é Sandra Pothier de Santana, ativista das da causa da pessoas com necessidades especiais.

Edson Magalhães (PSDB) – Atual prefeito de Guarapari, Edson tenta a reeleição em 2020, e está na disputa por um quarto mandato, irá tentar a prefeitura com Leozildo como vice.

Fredson Fagundes (PL) – Morador de Guarapari há 30 anos, Fredson lançou sua candidatura no começo desta semana, pretende disputar com Carla Fraga como vice.

Fernanda Mazzelli (Republicanos) – Tricampeã de jiu-jitsu e atual vereadora, Fernanda conta com o advogado André Cabral como seu vice na disputa.

Gedson Merízio (PSB) – Ex-subsecretário de turismo estadual, Gedson afirma que conta com o apoio do governador Renato Casagrande.

Maria Helena Netto (Progressistas) – Já foi secretária de saúde e de assistência social em governos anteriores do município, Maria Helena agora tenta ocupar a principal cadeira do executivo de Guarapari, até o momento da matéria, não foi apresentado o nome de vice.

Oziel de Sousa (PSC) – O atual vereador irá disputar à vaga na prefeitura com a sargento Cláudia Mancini como vice, Oziel também afirmou que seguirá os passos do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Por João Pedro Barbosa, estagiário