A Prefeitura de Guarapari publicou hoje um novo decreto que, dentre outras medidas, manteve a proibição da entrada de ônibus e vans de turismo na cidade. As decisões seguem o decreto estadual, que estendeu a quarentena até o dia 4 de abril, englobando os feriados de sexta-feira santa e Páscoa.

Além da proibição dos transportes de excursão, o decreto também manteve vedado o uso de guarda-sóis e ombrelones nas praias da cidade. O uso dos balneários não está proibido, porém o documento recomenda evitar estes locais por enquanto.

Nova proibição

Agora também está proibido o uso de caixas de som nas praias e orlas de Guarapari. Caso descumpra esta medida, o proprietário do aparelho poderá ser multado e ter o eletrônico apreendido pelos fiscais.

Aulas na rede municipal

As aulas presenciais na rede pública municipal também irão continuar suspensas na cidade, por enquanto, apenas estão permitidas as aulas de ensino remoto. Esta decisão será mantida até que o Comitê Geral de Operações Especiais em Saúde se manifeste a favor do retorno presencial com segurança.

Feiras livres suspensas novamente

Nem as tradicionais feiras dos bairros de Muquiçaba e Centro ficaram livres das proibições. As feiras livres, suspensas no último final de semana, também não poderão funcionar neste sábado e domingo (03 e 04).

Por fim, no documento está escrito que, referente às medidas de isolamento social e distanciamento, a cidade de Guarapari irá seguir as regras definidas no decreto estadual nº 4848-R/2021.