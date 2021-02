O suspeito de 31 anos, natural de Manhuaçu, Minas Gerais, tinha mandado de prisão, expedido pela 4ª Vara Criminal de Cariacica, em aberto desde o dia 1º de dezembro de 2020.

Os agentes da corporação foram informados pelo Delegacia de Homicídios de Cariacica que o jovem havia sido identificado circulando pela Grande Vitória, em um veículo, modelo Corolla, da marca Toyota, pela Grande Vitória. A placa do carro foi, então, cadastrada no sistema de videomonitoramento da Prefeitura da capital, após os dados serem repassados à Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

No início dessa noite, ao acessar a segunda ponte rumo à Vitória, o automóvel usado pelo homem foi identificado nas imagens do circuito de segurança. Agentes da Guarda iniciaram uma perseguição ao veículo que, teve fim, minutos depois, no cruzamento entre as avenidas Leitão da Silva e Beira Mar, próximo a escadaria do bairro Jesus de Nazareth.

O criminoso, que não pôde ter o nome divulgado, devido o processo correr em segredo de justiça, não resistiu à prisão nem tentou fugir do local, segundo o Secretário de Segurança, Ícaro Ruginski.

De acordo com o Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, esta foi mais uma ação rápida e integrada que resultou na prisão de um homem que representava um grande perigo à população.

“Mais uma vez tivemos sucesso, uma ação rápida e integrada da Guarda Municipal com a Polícia Civil que retirou um criminoso extremamente perigoso de circulação. Nossa equipe está sempre pronta e com um sistema de inteligência extremamente eficaz no combate ao crime em Vitória”, disse o prefeito.

“Assim que cadastramos o veículo no nosso Cerco de Inteligência já ficamos de olho e logo conseguimos localizar o suspeito. No que depender do nosso trabalho, a violência, seja ela de que forma for, não ficará impune”, completou o secretário Ícaro.

O crime

As informações iniciais dão conta de que o sujeito, que já foi condenado e cumpriu pena por um crime de homicídio em 2008, teria cometido um novo assassinato no dia 30 de janeiro de 2019, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica – onde reside atualmente. A vítima tinha 17 anos de idade.

Na época o crime foi amplamente divulgado pela imprensa. O adolescente foi surpreendido pelo jovem preso hoje e morto a tiros em plena praça do bairro. O criminoso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa – DHPP.